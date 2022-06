Los proyectos respaldados por Iberaval logran casi un 11 por ciento más de crédito bancario que otras pymes

Los proyectos respaldados por Iberaval han obtenido casi un once por ciento más de crédito bancario que el resto de pequeñas y medianas empresas. El apoyo de la sociedad de garantía se ha convertido en un elemento diferencial para que las empresas obtengan una mayor financiación, en particular, a largo plazo.

Es al menos lo que destaca el III Informe Evaluación de la adicionalidad económica y financiera de Iberaval. Horacio Molina y Mariano Carbonero son expertos académicos en sistemas de garantías. Hablan de que el hecho de que “las empresas avaladas tenga más de un 10,5 por ciento de financiación que las no avaladas hace que eso vaya a repercutir después en mayores recursos y mayor bienestar. Es adicionalidad se produce fundamentalmente en la deuda a largo plazo, es decir, el papel que tiene Iberaval para movilizar la financiación a largo plazo es especialmente importante, dado que las compañías avaladas por Iberaval en líneas generales, en toda la serie de cuatro años, han sido un 22 por ciento más alta que las compañías no avaladas”.

Incremento de los tipos de interés

Pedro Pisonero, director de la entidad, ha destacado que el impacto en la mejora de la financiación de las empresas ya era evidente igual que el hecho de que en estos dos años de pandemia se han rescatado muchas pymes que veían peligrar su futuro. No es precisamente un camino de rosas el actual momento económico con la inflación disparada y la previsión del incremento de los tipos de interés este 2022 entre el 0,5 y el 1,25 por ciento.

“Inflaciones al 8 - 8,7 por ciento y tipos de interés hasta el cinco por ciento no se sujeta. O cambia lo uno o cambia lo otro y probablemente aquí la conclusión no sea la más positiva. Es decir, la única forma de sujetar una inflación tan fuerte es bajar masa monetaria y la forma de bajar masa monetaria, desgraciadamente es subida de tipos. La clave no es si suben los tipos, la clave es a qué ritmo suben los tipos”, concluye Pisonero.