Va a un dentista en Valladolid para que le quiten un diente y tiempo después descubre un detalle por el que le tienen que pagar 60.000 euros

Si preguntas a alguien de tu entorno sobre a qué médicos evitar ir, es probable que te diga que al dentista. Y es que, para muchos, es motivo de miedo e incertidumbre. Claro, cuando acudes a un dentista, no sabes si te tendrá que quitar alguna pieza dental, poner un empaste o saldrás de ahí indemne.

Por supuesto, al tratarse de una zona tan sensible, cualquier movimiento es mucho más delicado y, por qué no decirlo, hasta desagradable. Casi que da igual qué es lo que te hagan, desde una limpieza hasta una extracción, que siempre resulta incómodo. Con el plus, además, de que escuchas cómo trabajan en tu boca y eso, además, se escucha.

Pero no hay que olvidar que estamos hablando de salud, por lo que acudir a estos profesionales es más que necesario. Y, además, con los materiales que ahora manejan y los conocimientos que tienen, todo se hace en un santiamén y apenas te hará daño. Ya no hay por qué tener miedo de acudir a estos profesionales.

Y esperamos que, después de esto que te vamos a contar, no sientas miedo. Y ha pasado en Valladolid, a una paciente que acudió a un dentista porque necesitaba que le revisasen un problema que tenía.

Fue entonces cuando le extrajeron una pieza dental. Hasta ahí todo normal, hasta que, tiempo después, descubrió un detalle.

Lo que descubrió por lo que le han pagado 60.000 euros

Hay que ponerse en la piel de esta paciente que, con una molestia bucal, decidió acudir a este dentista. Allí, le dijeron que tenían que extraerle una pieza dental, algo que ella aceptó pensando que sería la solución.

Sin embargo, resultó que esa extracción no era para nada necesaria. Todo esto ocurrió en el año 2019, pero ha sido ahora cuando la justicia le ha dado la razón a la paciente.

Y es que, ella se dio cuenta de que habían cometido una negligencia al extraerle esa pieza dental, porque habían quedado restos de ese diente, lo que había provocado una infección que le causó infinitos dolores en la boca y que, a día de hoy, seis años después, le sigue provocando ese dolor.

A raíz de ahí, la paciente tuvo que acudir a otras clínicas a que le solventasen esa situación. Esto no solo le acarreó un desembolso económico ingente, sino que le provocó daños físicos y psicológicos.

Y por si fuera poco, aparte de ser una extracción innecesaria, no le entregaron un consentimiento informado. Por estas negligencias, ella llegó a demandar a la clínica y ahora han reconocido su error.

Por eso mismo, el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Valladolid ha emitido una sentencia por la que la clínica debe indemnizar a la paciente con 60.683 euros por los daños y secuelas sufridas.

