Cientos de camiones regresan en marcha lenta a Valladolid: “Es triste arruinarse trabajando”

La “crítica” situación que atraviesan los transportistas les lleva ya a la octava jornada de huelga. Recorren Castilla y León para dar visibilidad a una protesta que les une en torno a un “mal momento” en el que quedarse en casa, lamentan, les es más rentable que subirse al camión.

Cientos de camioneros se han concentrado en el aparcamiento del estadio Zorrilla en Valladolid para iniciar una marcha reivindicativa. Es el caso de Paco. Ha llegado desde la zona de Árevalo, en una marcha lenta en la que han querido volver a poner de manifiesto que, en estas condiciones, no pueden seguir trabajando. “Los ánimos están muy calientes porque, claro, llevamos una semana parados. Nos están tratando como si fuéramos una minoría cuando realmente el autónomo y las Pymes en el transporte, somo más del 80 por ciento. Nos tratan además como si fuésemos delincuentes”, lamenta Paco.

El Gobierno no cambia el discurso. “Esto no es una huelga ni es un paro general, no hay servicios mínimos ni esenciales y no se ha respetado el mínimo de las normas que se tienen que respetar en cualquier tipo de reivindicación”. Son palabras de la delegada del gobierno, Virginia Barcones, quien ha garantizado que tras un fin de semana de reuniones con las asociaciones de transporte con representación en la mesa del comité nacional y con todo el sector agroalimentario, se velará por la seguridad de todas las personas que deseen trabajar.

El sindicato UGT teme que la huelga del transporte, que alcanza ya su octavo día, pueda dejar sin abastecimiento a factorías de Castilla y León, como Renault o Michelín, llegando incluso a agravar la situación que atraviesan sectores como el de la automoción o el de la agroalimentación con problemas ya de atrás que pueden incrementarse por este conflicto. Y es que, dice Miguel Ángel Gutiérrez, de FICA UGT, pese a que los secundan los paros “son minoría”, sus procedimientos “provocan la paralización de un parte importante del sector en todo el territorio nacional”.