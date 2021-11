Castilla y León estudia nuevas restricciones para los no vacunados “El riesgo de acabar en UCI es más elevado"

De momento no se contempla, pero si hay nuevas restricciones, serán para los no vacunados. Así de claro lo ha dejado el vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, añadiendo que los centros de salud de Castilla y León están llamando a sus no vacunados para invitarles a que lo hagan.

“La frecuencia de los no vacunados en las Unidades de Cuidados intensivos es mucho más de tres veces más de la población normal. El riesgo de acabar en intensivos es mucho más elevado entre la población no vacunada”. Ha dicho el portavoz de la Junta, Francisco Igea, al término de la reunión del Consejo de Gobierno.

Nada hay cerrado pero sí existe la posibilidad de pedir el certificado Covid como ya se pide en algunos países europeos y otras comunidades para entrar el interior de algunos establecimientos. “No es este el momento pero sí que es verdad que empieza a preocuparnos la subida de la incidencia y tenemos que conseguir que nuestra población se vacune y tenemos que buscar el estímulo más potente para conseguir que se complete la campaña de vacunación”.

Y es que el 34 por ciento de los enfermos COVID ingresados en UCI no estaban vacunados. Llamada a la responsabilidad pero también a rebajar el nivel de ansiedad después de los dos años que llevamos de pandemia.

Se ha incrementado en un 42 por ciento el número de contagios con respecto a la última semana, 208 en las últimas horas, no ha fallecido ninguna personas por COVID 19.