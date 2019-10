Soria clama con su silencio por la España vaciada y advierte que no parará hasta que se atiendan sus demandas

El silencio hoy se ha escuchado en Soria en el paro de la España vaciada. Un silencio lleno de contenido y de reivindicación. Soria no va a permitir más promesas incumplidas y más abandono. La provincia entera ha clamado en este paro de cinco minutos que se ha seguido en las plazas de la capital y provincia, en los centros de trabajo y en las iglesias donde han repicado las campanas en señal de apoyo.

Soria Ya seguirá en la pelea y no va a parar hasta que se consiga un pacto de estado con contenido político y con dotación presupuestaria. Carlos Vallejo portavoz, ha advertido que estamos ante un problemla "muy grave" de manera que no permitirán que paren las reivindicaciones.

La plataforma hace una valoración positiva de la jornada con las numerosas muestras que han ido llegando a lo largo del día de colectivos y particulares que han seguido el paro y lo han compartido en redes sociales.

El paro se ha seguido en numerosos puntos de la provincia y especialmente también en la capital coincidiendo con las fiestas patronales y con los gigantes y cabezudos formando a las puertas del ayuntamiento a modo de guiño. Tampoco han faltado en el manifiesto las alusiones a Machado. "Somos amigo Antonio como tu viejo olmo hendido por el rayo y en su mitad podrido, con las lluvias de abril y el sol de mayo, algunas hojas verdes le han salido", rezaba el comunicado que añadía que "somos la renacida esperanza de un pueblo vivo porque Soria tiene futuro".

Goyo Sanz, uno de los portavoces históricos de la plataforma, se siente esperanzado. Cree que después de años de lucha, ahora sí se van a conseguir logros. "Vamos a ver si los partidos políticos en sus programas incluyen partidas para la despoblación porque no puede ser que se dedique todo a las grandes ciudades y a las costas y al interior del país que somos más de la mitad del país, estemos abandonados como estamos", ha señalado Goyo Sanz.

La unión de 23 provincias y más de un centenar de plataformas unido a la savia nueva llegada a Soria Ya ha dado un impulso a la reivindicación en la provincia. Goyo Sanz pide a los jóvenes que no dejen de sumar activos a la plataforma.

Por cierto que la plataforma insiste en que no es ahora el momento de presentarse a las elecciones y que sería prematuro y precipitado. Carlos Vallejo insistía en que es un opción que se ha barajado "pero ahora no es el momento lo cual no quiere decir que la descartemos para el futuro". Vallejo ha recordado que Soria Ya está integrado por ciudadanos anómimos que dedican su tiempo libre a esta causa y para emprender la batalla electoral "hay que tener unas bases bien estructuradas y fuertes y mucho tiempo".

El resultado que obtenga Teruel existe no les condicionará pero sí servirá de termómetro. "No nos va a condicionar pero nos sirve para ver cómo responde la ciudadanía en Teruel", ha señalado Vallejo quien advierte que en la provincia turolense se reparten tres diputados en lugar de dos como ocurre en Soria de manera que es difícil acceder a ese tercer escaño. Ante la convocatoria electoral, no se muestran muy esperanzados ante candidatos que no han logrado un acuerdo pero confían en que se constituya un gobierno cuanto antes para que ponga en marcha las medidas que reclama la España vaciada.