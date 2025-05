San Esteban de Gormaz recupera el tráfico rodado en su puente medieval tras dos meses de corte

Soria - Publicado el 07 may 2025, 15:03 - Actualizado 07 may 2025, 15:04

San Esteban de Gormaz recupera hoy su pulso habitual con la reapertura del puente medieval que se cortó al tráfico el pasado 10 de marzo después de que las fuertes lluvias y el incremento del caudal del Duero se llevaran uno de los tajamares. Pasadas las 11 de la mañana los vehículos comenzaban a transitar por la carretera N-110 si bien la apertura no se libró de la tensión entre administraciones que se ha producido desde el inicio del corte.

El alcalde del municipio, Daniel García, considera que el puente no garantiza la seguridad de los usuarios. “Estoy muy preocupado por la falta de seguridad y no hay más que ver cómo están los tajamares rajados y hundidos, no se ha hecho la recuperación de esos tajamares y simplemente se ha realizado un arreglo de calzada por un supuesto fallo estructural”. Daniel García lamenta “que se haya intentando abrir el puente a toda prisa acelerando plazos para intentar llevar la contraria al proyecto del puente alternativo de la Junta de Castilla y León” al tiempo que pide “coordinación entre administraciones”.

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, garantiza la seguridad tanto de peatones como de vehículos y niega que exista “sensación de inseguridad” entre los vecinos.

Latorre insiste en que el puente medieval “sostiene todo tipo de tráfico” y pone en duda la necesidad de una instalación provisional que derive hacia allí el tráfico pesado.

El Ayuntamiento de San Esteban defiende la ejecución del puente alternativo que va a construir el gobierno regional con los pontoneros del Ejército “para que discurra por allí el tráfico pesado y a partir de ahí se tome el tiempo necesario para una rehabilitación integral del puente medieval y que se coordinen actuaciones para disponer de una variante de futuro”.

El alcalde ha salido al paso de las críticas del ministro Óscar Puente en la red social X en la que ha acusado al Ayuntamiento de impedir la conexión de los semáforos definitivos y tener que recurrir a unos provisionales. Daniel García niega la mayor, insiste en que no han solicitado permisos al consistorio pero garantizando que se autorizarán cuando lo soliciten por los cauces oficiales.

Los vecinos de la zona han puesto de manifiesto sus dudas respecto a la reapertura y a la seguridad del puente y han insistido en que el municipio necesita un puente definitivo.

Los habitantes del municipio ribereño han recordado los inconvenientes que ha supuesto el corte del puente durante dos meses con desvíos de tráfico de unos 35 kilómetros, con un pueblo partido por la mitad y con las consiguientes pérdidas económicas para el comercio y las empresas de la comarca.

El puente medieval se ha reabierto hoy al tráfico tras dos meses de obras y una inversión del Ministerio de Transportes de más de dos millones de euros.