Un recogepelotas del Numancia se hace viral tras agradecerle al jugador del Bilbao O. de Marcos su amabilidad

El tweet de un joven recogepelotas del Club Deportivo Numancia se ha hecho viral tras mostrar el agradecimiento al jugador del Athletic Club de Bilbao, Oscar de Marcos, por el buen trato que este le dispuso durante el partido disputado en Los Pajaritos. A las 20:30 comenzaba el partido de presentación del Numancia ante su afición en su estadio, una puesta a punto frente a un equipo de primera división.

Como cada partido, el equipo de recogepelotas del Numancia se mostraba dispuesto a ayudar a los jugadores, sin importar si el encuentro era amistoso, de liga o de mundial, su labor es la misma y la profesionalidad que demuestran también. El día de ayer fue diferente para Aha13, como se hace llamar en Twitter. Al joven recogepelotas numantino le llamó la atención la amabilidad del jugador Oscar de Marcos, hasta el punto que nada mas finalizar el encuentro, teléfono móvil en mano, el joven puso un tweet agradeciéndolo.

"Después de 2 temporadas como recogepelotas del Numancia, hoy me he encontrado con el futbolista más educado. De marcos me ha dado las gracias por cada balón. Gracias a ti Oscar".

A esta hora el tweet se ha viralizado, cuenta con mas de 3300 likes y ha sido compartido 877 veces. Entre todos esos retuits, el del propio Athletic Club de Bilbao o el Club Deportivo Numancia.