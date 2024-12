El pueblo de Soria que cambiará esta Navidad las uvas por torreznos: "Miedo a atragantarse"

El reloj de la Puerta de la Villa de Almazán, construido en 1886, adelantará esta Navidad las campanadas que despiden el año y lo hará con pequeños trozos de Torrezno de Soria en lugar de las tradicionales uvas.

Una apuesta sin duda atrevida la de la Marca de Garantía Torrezno de Soria que estrenó estas peculiares campanadas el pasado año en la capital soriana y que en esta ocasión despedirá el año el día 28 a las doce del mediodía en la plaza mayor de Almazán.

Los fabricantes de torrezno de Soria prepararán alrededor de 1.000 raciones para que otras tantas personas puedan celebran el final de año con sabor soriano en la denominada fiesta del "Feliz Torrezno Nuevo".

El presidente de la Asociación de Fabricantes de Torrezno de Soria, Samuel Moreno, invita “entre bromas” al alcalde de Almazán, Jesús Cedazo para que las campanadas “sean un poquito más lentas que el año pasado ya que corrían demasiado y no nos daba tiempo a comer el torrezno”. Moreno advierte que este año se tratarán de hacer “los trozos más pequeños” para que no haya problemas con los bocados de esta apreciada panceta con sello soriano y no exista ese "miedo a atragantarse". De hecho hasta Almazán se desplazarán relojeros de Logroño para que el reloj esté a punto “y no se atragante nadie”.

Adelanto a una fecha especial

Las campanadas del 28 de diciembre coinciden además con el Día de los Santos Inocentes de manera que se han preparado algunas sorpresas para la ocasión y es posible que algunas personas no encuentren los doce trozos de torrezno pero en este caso “tendrán alguna sorpresa”, cómo ha anunciado Iván Manrique, responsable de Taso Producciones y promotor de esta idea.

La cita para “dar las campanadas” con Torrezno de Soria será a las doce del mediodía pero desde las 10.30 horas comenzará el reparto de las bolsitas con las doce porciones y un programa festivo que contará con la cantante de Operación Triunfo, Natalia, como madrina de honor de este año. Ella será la encargada de hacer la cuenta atrás y de amenizar el evento acompañada además de otros artistas como DJ Noys,s, Nuria Peter, el grupo de danza urbana Innovaction y Marta Palacios.

La intención de la Marca de Garantía es que este evento que nació el año pasado en la capital se pueda celebrar en diferentes localidades de la provincia y es que “el Torrezno de Soria es patrimonio de toda la provincia y queremos que vaya rotando por otros municipios”, asegura el director técnico, Juanjo Delgado.

Un producto reconocido

La Unión Europea ha registrado la nueva indicación geográfica protegida Torrezno de Soria (IGP) en el registro de denominaciones de origen protegidas. El reglamento ha sido publicado ya en el diario oficial de la Unión Europea y a partir de ahora esta marca queda protegida por derechos de propiedad intelectual.

Cada pieza de torrezno de Soria contará con un distintivo físico de garantía que incorpora el logotipo de la IGP y el símbolo comunitario, con un número de identificación único. Los fabricantes esperan poder poner las primeras etiquetas con la IGP a comienzos del próximo verano.

La Marca de Garantía apunta a un nuevo récord de producción en este 2024, ya que en septiembre se registraron 2.736.039,66 kilos y es probable que se superen los 3,8 millones de kilos cuando finalice el año.