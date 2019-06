Luis Carrión, nuevo entrenador del C. D. Numancia

Vía C.D. Numancia: Luis Carrión es el entrenador elegido para el proyecto deportivo del C. D. Numancia de Soria 2019-20. Se trata de un técnico nacido en Barcelona, que ha entrenado a la Unión Deportiva Melilla esta temporada, con la que ha disputado el play off de ascenso a Segunda división, quedando eliminado el pasado fin de semana en la eliminatoria ante el Atlético Baleares.

José Alejandro Huerta será su segundo entrenador. La gran temporada realizada por el filial numantino le ha permitido dar el salto al primer equipo y liderar el proyecto deportivo de la temporada 19/20 junto a Luis Carrión. El resto de componentes del cuerpo técnico rojillo, como son Roberto Llorente, Francisco Sanz, Fernando Alonso y David Ramos siguen en la estructura técnica del primer equipo.

Luis Carrión debutó como entrenador en 2011 dirigiendo al Espanyol femenino, equipo con el que ganó la Copa de la Reina en su primera temporada como técnico. En 2013 fichó por el Córdoba C. F., club en el que protagonizó una etapa de cuatro años en los cuales fue segundo entrenador del primer equipo con Pablo Villanueva, Chapi Ferrer y Djukic, entrenador del filial y entrenador del primer equipo. Curiosamente, su debut como entrenador del primer equipo del Córdoba C. F. fue ante el C. D. Numancia, en un partido que los sorianos ganaron 3-0.

En 2018 fichó como entrenador de la U. D. Melilla, club con el que ha jugado hasta la semana pasada la fase de ascenso a Segunda división.

Desde el Club nos sentimos ilusionados y satisfechos de que haya aceptado dirigir al C. D. Numancia la próxima temporada.

El nuevo entrenador numantino será presentado el próximo lunes 24 de junio a las 12.00 horas en la sala de prensa de Los Pajaritos.