La Junta adelanta a las 20 horas el toque de queda y acuerda el confinamiento de las provincias

La Junta de Castilla y León adelanta el toque de queda a las ocho de la tarde y acuerda el cierre perimetral de las provincias. Las nuevas medidas del gobierno regional establecen la prohibición para reuniones de más de 4 personas y la recomendación de no juntarse con grupos no convivientes. Además se reduce a un tercio el aforo en los lugares de culto. El vicepresidente, Francisco Igea, ha explicado el mensaje que la Junta quiere trasladar con las nuevas restricciones que busca "que los ciudadanos no se muevan más allá de lo esencial".

En Soria hoy sumamos 43 contagios con 40 brotes activos y 265 vasos vinculados. Francisco Igea ha advertido del crecimiento del contagios en vertical en la comunidad lo que va a suponer una incidencia cercana a los mil casos la próxima semana.

De manera que en caso de que las nuevas medidas a aplicar en los próximos 15 días no funcionen y baje la incidencia, no habrá otra opción que el confinamiento. "Si estas medidas no surten efecto en quince días, no quedará otra que el confinamiento", ha insistido el responsable regional que ha vuelto a apelar al gobierno para que habilite el mecanismo que posibilite el confinamiento ante el incremento creciente de contagios. "En esta situación nuestra obligación es proteger a nuestros ciudadanos con las herramientas que tenemos exprimiéndolas al límite, así lo dijimos en el consejo interterritorial y así lo anunciamos hoy", ha insistido Igea.

El también portavoz de la Junta ha vuelto a defender la velocidad en la vacunación y ha recordado que el problema ahora mismo no es el ritmo sino las dosis.

Hoy por cierto se ha iniciado en la provincia la vacunación de los profesionales sanitarios una vez concluida la administración de la primera dosis de los residentes y trabajadores de los centros sociosanitarios de la provincia a excepción de la residencia de San Leonardo a consecuencia del brote que suma 26 positivos.

La vacunación de los sanitarios se realiza en el hospital Santa Bárbara y se ha comenzado con los sanitarios de atención primaria, urgencias hospitalarias y emergencias sanitarias para continuar con los de UCI, medicina interna, anestesia y neumología.

El primero en recibir la dosis ha sido el enfermero del equipo covid residencias José Antonio Hernández Terrazas que ha animado a todo el sector sanitario a cumplir con la vacunación.

Entre hoy y el fin de semana está previsto vacunar a unos 480 profesionales sanitarios del total de 2.250 trabajadores de sanitarios de la provincia. Una cifra a la que hay que sumar los profesionales que ejercen su trabajo en el ámbito privado.

En el primer grupo de vacunación se ha administrado la primera dosis de vacuna a un total de 3.691 personas sin incidencias reseñables.