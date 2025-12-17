Fallece un hombre y una mujer resulta herida de gravedad en una colisión frontal en la circunvalación de Soria

El siniestro se ha producido a primera hora de la mañana en la circunvalación de Soria

Un hombre de 68 años ha fallecido y una mujer de 46 años ha resultado herida grave tras la colisión de un turismo y una furgoneta en la circunvalación de Soria, en la SO-20.

El siniestro ha tenido lugar en torno a las 07.20 horas de hoy en el kilómetro 10,100 dentro del término municipal de Soria.

El accidente se ha producido a consecuencia de la colisión frontal de los dos vehículos por causas que todavía se desconocen y que están siendo investigadas.

El fallecido es el copiloto del turismo y la herida grave es la conductora de ese mismo vehículo mientras que el conductor del furgón, un hombre de 36 años, ha resultado herido leve. La mujer herida ha sido trasladada en UVI móvil al Hospital Santa Bárbara de Soria.

Los equipos de emergencia han estado trabajando durante toda la mañana en el lugar del siniestro para proceder a la identificación de las víctimas.

Los trabajos de excarcelación se han prolongado durante horas y la carretera SO-20 se ha cortado y ha sido necesario establecer un paso alternativo entre los kilómetros 9 y 12 mientras se desarrollan las labores de atención, aseguramiento y retirada de vehículos.