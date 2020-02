La Diputación pide al Ayuntamiento que cofinancie el Campeonato Europeo de Triatlón

La Diputación de Soria ha pedido hoy al ayuntamiento de la capital que cofinancia al 50 por ciento el campeonato europeo de triatlón que se celebrará en Soria en 2021 si se logra resolver el problema de la financiación.

Benito Serrano, el presidente, ha explicado hoy que en las reuniones mantenidas con la federación de triatlón se exigen 175.000 euros a la institución provincial y 75.000 al consistorio de la capital aún a pesar de que la mayor parte del evento se desarrolla en la ciudad. Serrano lamenta que la celebración en Soria pueda correr peligro si no se soluciona la financiación pero insiste en que el Ayuntamiento debe cofinanciar el campeonato. "Se que corre riesgo de que no se celebre por una cuestión de acuerdo económico entre las dos administraciones, cosa que a mi me dolería, pero también tengo que defender la postura de establecer un pago del 50 por ciento porque me parece que es de justicia por la repercusión y el retorno que va a tener para la ciudad", ha insistido Serrano.

El presidente de la diputación apuesta por el diálogo pero insiste en que la mayor repercusión del evento la tiene la capital. Benito Serrano asegura que seguirán hablando con el ayuntamiento de la capital pero reitera que "la mayoría de actos del evento se celebrarán en la capital".

El Campeonato europeo de Triatlón se celebrará el próximo año y si se logra finalmente llegar a un acuerdo, tendrá como epicentro la capital aunque también se desarrollará en Garray, Almazán y Berlanga de Duero, a cuyos ayuntamientos se ha solicitado igualmente colaboración.

Lamenta también Serrano que el ayuntamiento no invitase a la diputación al acto de presentación del campeonato de españa de cross campo a través en cuya financiación también interviene con 30.000 euros.

Serrano ha salido hoy al paso de las críticas socialistas que hablaban de la pérdida de medio millón de euros del plan de carreteras. El presidente de la diputación niega la mayor y explica que una de las obras no pudo ejecutarse porque sobrepasaba el presupuesto concretamente la carretera entre Castilruiz y San Felices ya que se disponía de un remanente de 630.000 euros y estaba presupuestada en más de 1.177.000 euros. La diputación optó por adjudicar otra carretera y dejar pendiente medio millón de euros que se incorporará al próximo plan. Serrano arremete contra Navas e insiste es que es la manera de proceder habitual como ocurría también en la anterior legislatura. Explica además que en el caso de esta obra concreta, no se podía ejecutar por fases.