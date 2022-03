El PP denuncia irregularidades en el convenio del Carnaval 2022

El Portavoz del Grupo Municipal Popular Javier Muñoz Remacha denuncia la existencia de irregularidades en el procedimiento utilizado por el equipo socialista en el ayuntamiento de Soria para pagar las actividades del pasado Carnaval. El edil Popular considera que la organización de las actividades culturales programadas debería haber salido por contrato a licitación pública, “tal y como se hacía hasta ahora”, y que la utilización de un convenio directo con la empresa organizadora del mismo no ha quedado suficientemente justificado.

Muñoz Remacha ha explicado que ha recibido las quejas de varias empresas sorianas dedicadas a la organización de eventos y actividades culturales sorprendidas por el hecho de que el ayuntamiento hubiera optado por no licitar el contrato: “En la concejalía de cultura les decían que había que esperar para saber si este año había o no carnavales por la pandemia, y una vez se confirmó su celebración, el expediente ya estaba cerrado sin haberles dado la opción de participar”.

El concejal no entiende por qué no se ha dado participación a las empresas sorianas que se dedican a la organización de espectáculos culturales. “En Soria hay hasta 8 empresas que se dedican a este tipo de actividades y deciden dárselo directamente por convenio a una recientemente constituida y dedicada a la realización de vídeos, y todo ello en base a una originalidad que no han justificado debidamente como hubiera sido preceptivo, y que no ha quedado demostrada”.

Muñoz Remacha constata que, comparando el último Carnaval con los dos anteriores prepandemia de 2019 y 2020, el número de actividades celebradas ha sido menor y también la “espectacularidad” de los actos. Así Muñoz Remacha afirma: “se han organizado menos actos y además creemos que ha bajado la calidad de los

espectáculos contratados pese a que el precio se ha mantenido. Por ejemplo, no ha habido salón infantil con hinchables ningún día y se ha reducido el número de eventos musicales y de desfiles.”

El Portavoz popular explica que en la Comisión Informativa de Cultura se informó de que la programación del Carnaval iba a ser contratada de urgencia y que se había valorado muy especialmente su originalidad por ser una propuesta que calificaron como ‘con identidad propia, original e inédita’. “Sinceramente esperábamos algo realmente novedoso y lo único diferente a otros años han sido las batukadas. El personaje de El Sardina no nos ha parecido que tuviera la suficiente entidad. Es una simple copia de otros personajes carnavalescos que hay en muchas localidades como el Mataviejas de Ólvega, el Tío Chinchilla de Ágreda o el famoso Zarpantzar de Irún” comenta Muñoz Remacha.

Para concluir añade: “Estamos acostumbrados a ver que firman convenios con todo tipo de entidades para actividades culturales, deportivas, sociales, etc. Como hemos denunciado repetidamente, esta figura jurídica les permite sortear las obligaciones legales de publicidad y de concurrencia competitiva que sí conllevan los contratos públicos o las subvenciones. Sin embargo, la ley es clara: no se debe hacer por convenio lo que es propio de un contrato, y en todo caso hay que justificarlo debidamente, muy especialmente en este caso en el que se convenia con una empresa privada. Por lo tanto, si tal y como aseguran, pretenden extender esta forma de actuar para próximos carnavales tendrán nuestra directa oposición”, asegura Muñoz Remacha.