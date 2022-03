El fútbol base del Numancia cosecha 5 victorias, 2 derrotas y 1 empate este fin de semana

3ª DIVISIÓN RFEF. JORNADA 26. C. D. NUMANCIA B – AT. ASTORGA (2-3)

Derrota tras un gran comienzo del partido teniendo varias ocasiones. En el minuto 5, Mallén adelantaba a los rojillos tras una jugada por banda en la que se quedó el balón muerto en el área y con la pierna zurda batió al portero visitante. En el minuto 15 le anularon un gol a Dani Fernández por fuera de juego tras un centro desde la derecha que remató al fondo de la red. En el minuto 20, de nuevo Dani Fernández tuvo otra gran ocasión en un balón a la espalda de la defensa del Astorga que se plantó mano a mano con el portero visitante, que hizo una gran intervención sacando el brazo cuando Dani le había picado el balón por encima. Al poco tiempo, otra vez aparecieron los mismos protagonistas, con otra gran intervención del portero visitante tras un cabezazo de Dani. A partir de ahí, el Astorga espabiló y se hizo dueño del balón, gozando de varias ocasiones con disparos lejanos y acciones a balón parado. En el minuto 41 llegó el gol visitante tras un córner que despejó la defensa rojilla, pero quedó el balón en la frontal del área y Dani Abad la enganchó de primeras con la pierna zurda y marcó un golazo por la escuadra. Se llegó al descanso con tablas en el marcador. Tras pasar por vestuarios, el equipo visitante siguió apretando a la defensa rojilla. En el minuto 47 y tras otro balón parado, la defensa rojilla no pudo despejar y el balón quedó muerto en el área para que Sergio Fernandez rematara a la red de Romera. Ya con el marcador en contra, los rojillos disfrutaron de una doble ocasión en una jugada por banda derecha que Óscar remató y rechazó un defensa y la segunda vez la sacó el guardameta del Astorga haciendo otra parada fantástica. En el minuto 77 llegó la sentencia. Con los rojillos volcados para intentar conseguir la igualada, fue el Astorga a la contra y en una jugada por banda izquierda el que hizo el tercer gol. Fue en un pase atrás que remató muy bien el máximo goleador del equipo visitante Javi Amor. A partir de ahí el equipo rojillo buscó el gol que le metiera otra vez en el partido, y aunque lo consiguió llegó tarde. Fue en el minuto 90 tras un gran pase de Ricky a la espalda de la defensa visitante que dejó solo a Cervero delante del portero que le picó el balón por encima. Los rojillos lo intentaron hasta el final, pero no pudo ser y el Astorga se llevó los tres puntos. El domingo, el filial buscará resarcirse en Miranda de Ebro ante el filial del Mirandés, a las 12:30 horas.

C.D. NUMANCIA: Romera, Sergio, Axel, Joto (Jose, m 36-Cervero, m 83), Alvarez (Peláez, m. 67), David Sanz, Oscar, Hidalgo (Ricky, m. 83), Mallen (Ebri, m. 67), Carlos Navarro, Dani Fernandez.

ASTORGA C.F.: Sergio, Francés, Herrador, Viti, Sergio Fernández, Luismi (Lucho m.81), Escarda (Sergio Prada m. 67), Dani Abad (Pablo Quintana, m. 71), Cañero (Diego Peláez, m. 67) Yago Trigueros, Javi Amor (Victor Fernandez, m. 81).

ÁRBITRO: Sr. Javier Gutierrez Garrote (Comité Castellano-leonés), amonestó a Hidalgo y Oscar

por parte del Numancia B y a Diego Herrador y Lucho por parte del Astorga.

GOLES: 1-0 Mallen min. 5; 1-1 Daniel Abad min. 41; 1-2 Sergio Fernandez min. 47; 1-3 Javi Amor, min. 77; 2-3 Cervero min.90.

CAMPO: Ciudad Deportiva Francisco Rubio. Unos 100 espectadores.

NACIONAL JUVENIL. JORNADA 22. FÚTBOL PEÑA – C. D. NUMANCIA (1-2)

Vigésimo tercera jornada del campeonato de liga, último desplazamiento a León de la temporada, donde nos esperaba un duro rival como es siempre el Fútbol Peña. Gran victoria del equipo rojillo, que llevaba una dinámica algo negativa. Comenzó el encuentro y enseguida se vio el tipo de encuentro que proponía el equipo rival. Se jugó poco y el equipo local no dudó e intentó siempre el juego directo. Al Numancia le costó ajustar en los duelos durante los primeros minutos del partido, ayudado por un árbitro demasiado permisivo que apenas pitaba faltas. Se iba a llegar al minuto 22 y el equipo rival, tras una gran contra, puso el 1-0 en el marcador. Poco después, tras un error en nuestra defensa, el equipo rival dispuso de un penalti para aumentar la distancia en el marcador, pero Luis, con una gran parada, detuvo el penalti y mantuvo vivo al equipo. Poco después, de nuevo Luis en otra gran parada evitó que el rival aumentara más la distancia. Cuando parecía que se llegaba al descanso con 1-0, Alex Ramos tras una gran jugada individual, iba a provocar un penalti que el mismo se encargó de transformar con un potente disparo. Se llegó al descanso 1-1 en el marcador. Comenzó la segunda mitad y al equipo local se le vio la necesidad que tenía de conseguir los puntos por su situación en la clasificación, lo que afeó el encuentro. El Numancia estuvo mejor y empezó a ganar segundas jugadas, manteniendo el control del juego en todo momento. El cuadro rojillo generó peligro por ambas bandas. pero no consiguió materializar las múltiples ocasiones de gol, hasta que en el último minuto cuando parecía que iba a terminar con empate el encuentro, Héctor Lorenzo, con algo de fortuna, se acabó llevando el balón dentro del área y definió de manera excepcional para dar los tres puntos al equipo. Se llegó al final del partido con1-2, tras un gran trabajo de todo el equipo, que logró una difícil victoria en un campo siempre complicado. El próximo sábado frente a la Cultural B en la Ciudad Deportiva.

C.D. Futbol Peña: Guille, Jorge, Pablo, Jorge, Miguel, Daniel, Hugo, Hugo, José, Pablo, Oscar. Tambien Guille, Diego, Israel, Diego.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

C.D. Numancia: Luis (Juan Min 45), Miñana, Domin (Hector Lorenzo Min 62), Kevin, Cata (Mahama Min 75), Joel, Viña, Hugui, Alex, Carlos (Gallar Min 75), Alvaro.

Goles: 1-0 Oscar, 22´. 1-1 Alex Ramos, 44´. 1-2 Hector Lorenzo, 89´.

CADETE REGIONAL. JORNADA 20. C. D. NUMANCIA A – CI AMISTAD A (1-3)

No fue uno de los mejores partidos del Cadete A del Numancia, que estuvo muy irregular durante los 80 minutos que duró el encuentro, alternando tramos de control y creación de oportunidades, con otros de dominio visitante, en los que sobre todo Bruno, uno de los mejores jugadores de la categoría, parecía capaz de hacer lo que quería con la defensa numantina. El partido empezó con dominio visitante, y en una gran acción individual de Bruno llegó el primer tanto, obra de Manu, el cual remataba un centro del 10 visitante, que tras irse de varios rojillos ganaba línea de fondo y decidía de la mejor manera, regalando el gol a su compañero. El segundo tanto visitante iba a llegar a balón parado. De nuevo Manu fue el autor del gol, un gol más que evitable, ya que remató solo en área pequeña. En este momento llegó la reacción soriana, gozando de claras ocasiones para recortar distancias en el marcador, entre ellas dos disparos al travesaño. Estas claras ocasiones al final de la primera parte sirvieron para que el equipo saltara al terreno de juego en la segunda mitad creyendo en la remontada, sensación reforzada al marcar Mandyu en un saque de esquina. Tras este primer gol se pudo empatar en el marcador en varias ocasiones, pero Bruno, de nuevo realizó una gran acción individual, y esta vez fue él mismo el que se encargó de hacer el gol. A pesar de este mazazo los numantinos no se rindieron, tuvieron el control hasta el final del choque, llegando con claridad a área rival, pero sin lograr el premio del gol. Derrota en casa ante un buen rival, con una gran individualidad que marca completamente la diferencia, pero ante los cuales se pudo competir y lograr un mejor resultado si la suerte hubiese estado de nuestra parte. Habrá que ir al próximo partido con mentalidad ganadora para traer de Burgos los tres puntos.

Numancia: Alex, Iván (Madru 40´), Megara (Coke 40´), Capi, Angelo (Pablo 68´), Peli, Nacho, Diego (Nieto 60´), Mandyu (Miguel 60´), Mario, Hame.

Amistad: Nicólas (Miguel 80´), Alejandro, Omar, Manu (Marcos 74´), Ricardo, Jaiko, Anibal (Alfonso 80´), Jaime (Ángel David 68´), Jesús, Bruno, Alejandro (Diego 48´).

Goles: 0-1, Manu 18´; 0-2, Manu 28´; 1-2, Mandyu 44´; 1-3, Bruno 57´.

REGIONAL INFANTIL. JORNADA 20. C. D. NUMANCIA A- CI AMISTAD (2-1)

Volvía el fútbol regional a la Ciudad Deportiva tras el parón por los carnavales, y lo hacía con un encuentro entre dos equipos con objetivos dispares en la clasificación. Por un lado, el Numancia buscaba seguir en la parte alta de la clasificación mientras que la Amistad pretendía poner distancia respecto a la zona de descenso. El encuentro fue muy entretenido, pero se acabó decantando hacia el lado local, que fue el equipo que más intensidad y juego propuso durante los 70 minutos. El Numancia salió muy metido al partido, encerrando a la Amistad en su área mediante un juego combinativo muy vistoso, y con transiciones con mucha velocidad. Marco avisó con un disparo desde fuera del área, pero se le fue desviado, y en el minuto 11, Jaime aprovechó una salida en falso del portero para batirle con una vaselina con mucha calidad. A raíz del gol, el Numancia se relajó un poquito y la Amistad aprovechó para plantarse en campo contrario y generar algo de peligro, pero bien controlado en todo momento por los rojillos. Unchi tuvo su opción desde la derecha, pero su lanzamiento se estrelló en el palo, y Iair consiguió anotar, pero su tanto fue anulado por fuera de juego. En la segunda mitad, el Numancia volvió a meter una marcha más al partido, dispuesto a encarrilar el choque cuanto antes. Fruto de esa velocidad, en una excelente salida de balón desde atrás, en la que Unchi se plantó solo en la derecha, asistió a Iair quien, a placer, fusiló desde dentro del área la portería de Adrián Fidalgo. Aprovechó el Numancia ese arreón, para meter jugadores de refresco y sentenciar. Jorge tuvo su opción en un disparo desde la izquierda, pero lo atajó bien el guardameta, y Álvaro desde dentro del área no tuvo opción de conectar su disparo. En el momento de más tranquilidad para los rojillos, una indecisión entre la defensa y Unai permitió a Héctor Valle definir a placer a falta de 10 minutos y meterle emoción al final del encuentro. Pero los numantinos no dieron opción a sustos ya que dominaron bien esos minutos finales, y cerraron el partido con tres puntos más para mantenerse firmes en la 2ª plaza de la clasificación. La próxima jornada, el Numancia visitará los campos de Castañares para medirse al Burgos CF Promesas en un encuentro que se prevé durísimo.

C. D. Numancia: Unai, Dani Sanz, Rubén (Jorge 41´), Christian, Valer, Iair, Unchi (Héctor 51´), Emanuel, Marco (Álvaro 47´), Jaime (Diego 54’) y Bene.

C.I. Amistad: Adrián Fidalgo, David, Claudia, Guillermo, Daniel, Samu, Sarbu, Pelayo, Alejandro, Pablo Sánchez y Alejandro. También jugaron: Mezcua, Julio Cesar, Jaime y Héctor.

Goles: 1-0 Jaime (11´), 2-0 Iair (43´), 2-1 Héctor (63´)

PROVINCIAL ALEVÍN. JORNADA 20. S. D. ALMAZÁN – C. D. NUMANCIA A (1-11)

Partido disputado en la mañana del domingo en La Arboleda de Almazán. Encuentro dominado de principio a final por los visitantes gracias a una buena colocación en el terreno de juego y sobre todo a una buena circulación de balón. No obstante, el primer tanto se hizo esperar como viene siendo habitual a lo largo de la temporada gracias a un repliegue intensivo de los adnamantinos. Los rojillos siguieron a lo suyo y fue en el minuto 12 cuando se abrió el marcador, y se llegó al descanso con 0-4. La segunda parte comenzó con un buen gol de los locales desde la frontal, pero enseguida los numantinos hicieron el quinto. Con las continuas rotaciones en el cuadro rojillo y con los locales más cansados físicamente llegaron varios goles del Numancia hasta llegar al 1-11 final.

C. D. Numancia: Adri, Saad (1), Negredo (1), Hugo (1), del Toro (1), Ángel (3), David (2), Tiago, Gabi (2), Marcos, Eneko, Hamadi.

PROVINCIAL ALEVÍN. JORNADA 14. G. CAMARETAS – C. D. NUMANCIA D (5-5)

Entretenido partido donde hubo alternancia en el marcador para ambos equipos y pudo ganar cualquiera de los dos, pero en en la última jugada del partido el conjunto rojillo, el cual va mejorando día a día, consiguió empatar para establecer el definitivo 5-5 en un emocionante y divertido partido.

C. D. Numancia: Arturo (Darío); Dani, Héctor, Tejedor, Unai (4), Fran, Ahsraf, Yassine, Lozano, D. Garcia (1).

PROVINCIAL BENJAMÍN. JORNADA 17. C. D. NUMANCIA A – RUIZ ZORRILLA (9-0)

Encuentro celebrado en la soleada, pero fría, mañana del domingo en la Ciudad del Futbol Francisco Rubio. Como en la gran mayoría, por no decir todos, de los encuentros del conjunto numantino, mismo guión con diferentes protagonistas. Superioridad de principio a fin del líder de la categoría, dueño del balón desde el pitido inicial, y cascada de llegadas y ocasiones ante unos entusiastas burgenses, que en ningún momento bajaron los brazos. Si analizamos el choque desde el plano numantino, mejor juego en el primer acto, para con sencillez y aprovechando las bandas, generar constantes ocasiones y, con cinco tantos, dejar sentenciado el encuentro. En la segunda mitad, el equipo rojillo abusó de la conducción y, este hecho, hizo que se perdiera la necesaria fluidez de juego.

C. D. Numancia: De inicio, Jorge, Mario, Adrián, Samuel, Simón, Sergio y Arévalo. También participaron: Alex, Hugo, Rafa, Alain y Rodrigo.

Ruiz Zorrilla: Darek, Yuste, Casillas, Jorge, Sergio, Angel y Alonso. Junto a, Asen, Juan y David.

Goles: C. D. Numancia: Rodrigo 3, Adrián, Samuel, Sergio, Alex, Arévalo y Alain.

PROVINCIAL BENJAMÍN. JORNADA 20. CALASANZ C – C. D. NUMANCIA C (2-7)

Partido disputado en la tarde del domingo en el campo José Andrés Diago, donde el Calasanz recibía la visita del líder de la categoría: el Numancia. En los primeros compases del partido estuvo bien plantado el Calasanz, y al Numancia le costó encontrar la portería rival, pues no fue hasta pasado el ecuador de la primera parte cuando el Numancia logró perforar la meta rival, con un gol marcado por Sanz. Cuando aún no se había repuesto del gol encajado el Calasanz, llegó el segundo tanto rojillo, anotado también por Sanz. En los últimos compases de la primera parte, el Numancia volvió a introducir el balón en la meta local y de nuevo fue Sanz el autor del gol. En la segunda parte empezó el Numancia con algunas dudas e imprecisiones en los pases. Aun así, el Numancia obtuvo otro gol de libre directo ejecutado por Juan que poniendo el esférico lejos del alcance del meta hizo el 0-4. El Numancia se relajó en exceso y recibió dos goles muy seguidos para el 2-4. Cuando quedaba poco para la finalización del encuentro, el Numancia anotó tres goles más, uno de ellos obra de Juan que fue el segundo en su cuenta particular (2-5) y otros dos de Sanz, que consiguió en este encuentro un repoker de goles. Otra semana más el Numancia sigue imbatido y ya acumula veinte jornadas.

C. D. Numancia: Diego, Silvia, Yeray, García, Nahuel, Alonso y Jorge. También jugaron: Leo, Sanz, Juan, Eneko y Pablo.

Goles: 0-1 (Sanz min. 16),0-2 (Sanz min. 18),0-3 (Sanz min.24), 0-4 (Juan min. 34), 1-4 (Álvaro min.42), 2-4 (Pablo min. 45), 2-5 (Juan min.46), 2-6 (Sanz min.47), 2-7 (Sanz min. 49).

1ª PROVINCIAL PREBENJAMIN. C. D. NUMANCIA A – G. CAMARETAS A (11-1)

Comenzaba la tercera y última vuelta nuestro Prebenjamín A. Nos visitaba el Camaretas. Un buen equipo que ha tenido muy buenos resultados contra los equipos que ocupan los lugares altos de la tabla. Sabían los locales de la dificultad del partido, por lo que salieron muy centrados y consiguieron rápido una buena ventaja de tres goles. Las tuvieron muy claras los visitantes para recortar distancias, pero una gran actuación del portero local, Enzo, las frustró todas. Esto dio oportunidad a los locales para aumentar la ventaja. Finalizó el partido 11-1. Un partido más igualado de lo que muestra el resultado.

C. D. Numancia: Enzo, Mateo, Álvaro, Thiago, Iker, Bruno, Diego, Adrián, Juan, Guille, Dylan, Alan