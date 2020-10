Una funeraria calcula que el mes acabará con un 50% más de muertes en Segovia que en un octubre habitual

El gerente de la agencia funeraria segoviana Santa Teresa de Segovia, Óscar de la Fuente, ha explicado que, "seguramente", octubre acabará con un 50% más de fallecidos en esta provincia que en este mismo mes en años anteriores por la incidencia del coronavirus. “Estamos hablando de que la media son unos 60 a 65 fallecimientos en octubre, cuando a día de hoy hay ya 95 fallecidos. Se nota un repunte”, como ha señalado.

Igualmente, ha indicado que el incremento de muertes por coronavirus se está dejando notar de nuevo en Segovia, tras un septiembre que “fue normal”, lo mismo que julio y agosto. Óscar de la Fuente ha argumentado que, cuando se declaró el brote en la Zona de Nava de la Asunción y Coca, se produjo un aumento de los fallecidos. Una situación que se repite ahora en la zona de Riaza, que suele tener “un fallecimiento a la semana y ahora está entre cuatro y seis y bastantes por Covid-19”, como ha aseverado en declaraciones a La 8.

Según la Agencia Europea de Estadística (EUROSTAT), Segovia fue la segunda provincia de la Unión Europea, después de Bérgamo (Italia), con un mayor aumento del número de muertes entre marzo y junio, respecto a la media de los últimos tres años. Unas conclusiones que no sorprenden al gerente de la funeraria segoviana, ya que según sus registros, Segovia pasó en marzo de una media de cuatro cinco fallecidos al día a tener, en la semana del 23 al 31 de marzo, 300 fallecidos. De la Fuente ha recordado que todos los lunes envían a la Delegación Territorial de la Junta y al Servicio Territorial de Sanidad, una copia de los certificados de fallecimientos, así como al Ministerio de Justicia.

Todos los Santos y Día de los Difuntos

Mientras, desde el 1 de enero al 18 de octubre, la capital segoviana ha registrado 150 fallecimientos más que en todo el año 2019. Un dato que ha desvelado la concejala de Servicios Sociales, Sanidad, Igualdad y Consumo y de Educación del Ayuntamiento de Segovia, Ana Peñalosa.

Ante la festividad de Todos los Santos y del Día de los Difuntos, el 1 y 2 de noviembre, el Consistorio ha diseñado unas medidas especiales para favorecer la afluencia al cementerio del Santo Ángel de la Guarda y también a los de los barrios incorporados. Estarán en vigor entre el 24 de octubre y el 8 de noviembre. De hecho, la edil ha pedido que los segovianos se acerquen a los camposantos de manera escalonada, aprovechando las jornadas previas a esos días 1 y 2 de noviembre, para evitar aglomeraciones.

El cementerio de la ciudad estará abierto de nueve de la mañana a seis y media de la tarde. Se reforzará la presencia de personal municipal y también de agentes de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, de manera que cuando haya 500 personas en el interior del camposanto, no se permita la entrada de más, hasta que no haya salidas. Se apela a la responsabilidad personal para no permanecer más de tres cuartos de hora en el interior y se recuerda que no se pueden reunir más de seis de personas. Como en años anteriores, se instalarán puestos de venta de flores en las inmediaciones del cementerio.

Peñalosa ha asegurado que el Santo Ángel de la Guarda aún presenta espacio para nuevos enterramientos. Tanto nichos, como columbario sy también panteones, según ha afirmado. Por tanto, el Consistorio no se plantea construir un nuevo camposanto. Ni a corto, ni a medio plazo. Según la concejala, la inversión municipal en el cementerio este 2020 alcanzará los 140.000 euros. En lo que va de año ya se han construido 75 nichos y está previsto acabarlo con otros 80, además de mejoras en caminos y otras instalaciones.