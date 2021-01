El 'SOS' que lanzan los comerciantes de uno de los principales ejes comerciales de Segovia

La Asociación Comerzio José Zorrilla eleva un mensaje de alerta, por la situación que atraviesa uno de los ejes comerciales más importantes de la ciudad de Segovia y las amenazas que se ciernen sobre él. El presidente de ese colectivo, Roberto Manso, ha avisado que lo peor puede estar por venir, según ha relatado en los micrófonos de COPE. La asociación que preside ha llevado a cabo un estudio entre los negocios comerciales de la vía. Y teniendo en cuenta únicamente los que están a pie de calle en la propia José Zorrilla. Es decir, no se han tenido en cuenta los múltiples negocios instalados en pisos (como dentistas, podólogos, inmobiliarias o asesorías). Tampoco los comercios de las calles paralelas o adyacentes.

La principal conclusión que ha ofrecido Manso es que la mayoría de los negocios pertenecen a los sectores más afectados por la actual situación. De hecho, lo que más abunda son peluquerías. Muchos de ellos son proyectos que, de recibir ayudas, seguirían siendo rentables a largo plazo, como destacan desde la asociación. Por eso, exigen ayudas directas. No créditos ni avales, sino liquidez para cubrir los gastos fijos. Además, lamentan que quienes mantienen algún tipo de deuda con las administraciones públicas no hayan podido acceder a las líneas puestas en marcha hasta ahora. Sin embargo, precisamente los que tienen esas deudas son los que "más lo necesitan", según Manso, que ha asegurado que en otras comunidades autónomas sí que se permite acceder a ayudas en esos casos. Por eso, recalca que lo que piden "no es una limosna".

Roberto Manso ha puntualizado que si no se introduce algún cambio en ese sentido, el comercio y la hostelería de Segovia corren el riesgo de "diezmarse para siempre". Así, remarca que sería mucho más rentable "y barato" aportar liquidez durante unos meses, para salvar algunas empresas, que tener que pagar después el paro a los trabajadores "durante años", porque el negocio haya cerrado.

Según el estudio de la Asociación Comerzio José Zorrilla, a 25 de enero de 2021, desde el número 134 de esa vía hasta la plaza de Somorrostro hay un total de 205 locales, de los que 38 están vacíos y 167 ocupados. Así pues, el índice medio de ocupación es del 81%. Además, ese censo comercial podrá equivaler a "un cuarto o un tercio" de todos los locales comerciales a pie de calle que existen en la capital segoviana.

Igualmente, el índice de ocupación es "muy superior" al de otras zonas comerciales de la ciudad del Acueducto. Por un lado, por la tradición comercial de la zona y la situación en la capital segoviana y, por otro, por presentar un precio de alquiler más barato que en otras zonas comerciales de Segovia. Además, muchos de los locales pertenecen a los propios comerciantes, según ha señalado Manso. Pese a todo, en la parte baja de este eje, el número de locales vacíos constituye un tercio del total de los disponibles. Es decir, uno de cada tres espacios está vacío. O lo que es lo mismo, La cantidad de locales vacíos es equivalente a la mitad de los que están ocupados.