Situación dramática para la Policía Local de Segovia: "En alguna noche hemos sido 5 policías en total"

Turnos de tan solo 5 agentes para cubrir a toda la ciudad de Segovia y su barrios incorporados. Esta es la situación que está atravesando la Policía Local de Segovia en ciertos momentos, algo que compromete la seguridad tanto de los ciudadanos, así como la de los propios agentes. Ampliar el número mínimo de policías por turno es lo que está poniendo en jaque la relación entre el Ayuntamiento de Segovia con el Sindicato de Policías Locales de Segovia, que engloba de manera mayoritaria al personal de este cuerpo policial municipal. Son 64 afiliados de los 100 agentes que forman parte de la Policía Local de Segovia.

Llevan más de un mes en negociaciones con el Ayuntamiento para remediar esta situación, pero finaliza el plazo establecido por el sindicato y no llegan a un acuerdo.

el decreto de alcaldía, el detonante de la ruptura

Mientras, el Ayuntamiento ha movido una ficha que ha caldeado todavía más los ánimos. Para garantizar la celebración de la Media Maratón el sábado 29 de marzo, a través de un decreto de alcaldía obligarán a trabajar a los 34 agentes que están en la lista de voluntarios para hacer horas extras. Hacerlo mediante decreto de alcaldía significa que si alguno de estos policías se niegan, se exponen a un expediente disciplinario. Esto no ha ayudado a que se acerquen las posturas y desde el sindicato están estudiando recurrir este decreto de alcaldía. Han advertido que si no se llega a un acuerdo no prestarán servicio extraordinario en fechas señaladas como Semana Santa o las Fiestas y Ferias de Segovia.

En COPE hemos hablado con Salvador Bervel, secretario general del Sindicato de Policías Locales de Segovia. Ha denunciado que, "alguna noche hemos sido cinco agentes en total"

Se enfrentan a estas situaciones 3 o 4 veces al mes. Desde el Sindicato han acusado al Ayuntamiento de no tener voluntad negociadora y tensar más la cuerda con los decretos de alcaldía para los servicios extraordinario.

En el caso de seguir sin acuerdo, ya han adelantado desde el sindicato que las horas extraordinarias de los agentes las tendrán que seguir obligando por decreto de Alcaldía, porque sus afiliados no se prestarán como voluntarios.

el ayuntamiento dispuesto a escuchar las demandas, pero sin amenazas

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Segovia no entienden la postura del sindicato mayoritario de policías. El concejal de Seguridad Ciudadana, César Martín ha explicado en COPE que el lunes de la semana pasada el Ayuntamiento quiso acercar posturas y se han visto sorprendidos por la respuesta. "Se está redactando un informe con la propuesta para los servicios de referencia y ellos lo saben, por lo que me sorprenden las declaraciones".

Desde el Ayuntamiento han manifestado que están dispuestos a llegar a acuerdos, pero no a través de unas posturas de fuerza o crispación.

Respecto al decreto de alcaldía para obligar a hacer las horas extras, César Martín ha defendido que necesitaban garantizar el dispositivo de seguridad de la Media Maratón. Una herramienta que seguirán utilizando desde el Ayuntamiento para seguir contando con el servicio extra de la Policía Local, mientras dicen estar trabajando en el refuerzo de este cuerpo policial.