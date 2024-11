La segoviana pionera en dar cobijo a mujeres maltratadas: "Ellas mismas me decían que les pegaba su marido, pero que era normal"

Ahora toda la sociedad se vuelca en la lucha contra la Violencia de Género, pero años atrás no era lo habitual. Así lo ha contado en COPE la segoviana Julia Useros. Licenciada en derecho, se encargaba hace 40 años en dar cobijo jurídico a todas las mujeres que padecían cualquier tipo de violencia por parte de su marido.

Me pega mi marido, pero es normal... Si llega a casa y está la cena sin hacer, cómo no me va a pegar Conversaciones de hace 40 años de víctimas de violencia de género con Julia Useros Contado en COPE

Según ha contado Julia, se trataba de un sufrimiento, que bien por miedo o por costumbre, la víctima siempre normalizaba. Era Julia la que intentaba abrir los ojos a esas mujeres, pero ha explicado que ellas siempre les decía que, "me pega mi marido, pero es normal...Si llega a casa y está la cena sin hacer, cómo no me va a pegar".

Para luchar contra este gran problema, en 1985 fundó la Asociación para la promoción y formación integral de la mujer (APYFIM). A la primera reunión acudieron 12 mujeres y se encargó de ayudar a una cantidad de segovianas que no ha podido contabilizar.

apertura de la primera casa de acogida

Por aquel entonces, las mujeres eran dependientes de sus maridos que eran los que tenían el poder adquisitivo de la familia. Este era otro de los motivos que pesaban en el silencio de las víctimas. Por ello, Julia abrió la primera casa de acogida de Segovia para todas aquellas que, tras denunciar o divorciarse, se quedaban sin refugio.

Hace 40 años la labor de Julia no estaba bien vista y constantemente se desacreditaba. Ella misma ha explicado en COPE que cuando ella denunciaba la violencia de género, la contestación que recibía era que, "dónde iba yo con esos cuentos, que aquí eso no existía".

Julia Useros recibirá este jueves en el Campus María Zambrano el Premio Menina 2024 de Segovia por su lucha histórica de los derechos de la mujer y que le entrega la Subdelegación del Gobierno.

segovia volcada en la lucha contra la violencia de género

Hay 368 casos abiertos por violencia de género en Segovia. Por esta cifra y por todas aquellas que sufren o han sufrido la violencia de género, cobra especial relevancia este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se está visibilizando con diferentes actos en nuestra provincia.

A las 19:00 en la Plaza del Azoguejo la Plataforma Feminista 25-N, ha convocado una concentración bajo el lema 'Que la vergüenza se cambie de bando'. Hoy en COPE Segovia hemos hablado con una de las integrantes de la Plataforma, Maribel Higueras

Desde La Plataforma han pedido la revisión, entre otros aspectos, del Sistema VIOGEN. Este es el procedimiento del Gobierno para controlar los casos de violencia de género denunciados con diferentes protocolos de actuación.

ponencias y mesas redondas

Esta mañana en la sala Julio Michel, la ilustradora e influencer, Feminista Ilustrada ha ofrecido una ponencia, acompañada después de una mesa redonda que ha contado con: representantes de ADAVAS, la jefa de la Unidad de Violencia sobre la Mujer de la Subdelegación del Gobierno y la presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Segovia. Allí se ha presentado el siguiente Spot bajo el lema ¿Reconoces la violencia invisible que te rodea?.

El patio de columnas de la Diputación de Segovia ha acogido el acto central de la institución provincial. Ha estado muy presente el caso de Mainca, la vecina de Arroyo de Cuéllar asesinada a manos de su ex pareja el pasado mes de octubre. El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, se ha preguntado ¿Qué estamos haciendo mal?.

Mainca es la cuarta víctima por violencia de género en Segovia desde que se empezaron a contabilizar en 2003.

En la labor de concienciar, entre otras actividades la Unidad de Igualdad, Genero y Diversidad ha lanzado un 'escape room' digital, para educar y sensibilizar sobre la lacra que es la violencia de género.