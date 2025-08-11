Segovia, la única "gran olvidada" en el refuerzo de Renfe de la línea Madrid-Santander: ¿Por qué tiene más derechos una persona de Valladolid o Palencia?

Renfe se ha vuelto a despistar y fruto de ello ,de nuevo, Segovia ha quedado olvidada para sus planes. Otra vez anuncia nuevos trenes, que podrían para en nuestra ciudad, pero no lo van a hacer. La novedad que ha dado a conocer por la empresa ferroviaria para Segovia es que perderemos la oportunidad de subirnos a esos trenes que por trayecto podrían coger pasajeros en la capital segoviana, sin embargo Renfe ha decidido que las frecuencias que se van a reforzar en la conexión Madrid-Santander, solo paren en: Valladolid, Palencia, Reinosa y Torrelavega.

Desde la Asociación de Usuarios del AVE de Segovia han lamentado que no se aproveche la buena situación geográfica de nuestra estación. Sylvia García, presidenta de la Asociación, ha recordado que un gran porcentaje de los trenes que van al norte desde Madrid pasan por Segovia y "desgraciadamente en este refuerzo con Santander, la playa más cercana, el Gobierno ha decidido que no pare aquí".

Desde la Asociación de Usuarios del AVE de Segovia hablan de agravio porque Segovia es la única capital de provincia por la que pasarán esos trenes que refuerzan la línea Madrid-Santander, pero no paran. Han pedido al Ministerio de Transportes con Óscar Puente a la cabeza que pongan a nuestra ciudad en el mapa y han lanzando una pregunta "¿Por qué tiene más derecho que nosotros una persona de Valladolid o Palencia?".

Ha añadido que entendería que se obvie a Segovia si se tratara de una conexión directa Madrid-Santander, pero no lo es así por lo que, "no tiene ningún sentido".

27% DE LAS PLAZAS COMERCIALES PERDIDAS EN SEGOVIA

En los últimos meses no es la única decisión que ha perjudicado a Segovia dado que según cifras de Renfe al eliminar, entre otras, la conexión Segovia-Vigo, la oferta para nuestra ciudad se ha restado en un 27%.

Y al número de trenes que no paran en la estación, se le suma los retrasos que siguen sufriendo los usuarios habituales como es el caso de Sylvia. Ha relatado que para regresar a Segovia desde Madrid, en la mitad de las ocasiones su tren sale con retraso. Una puntualidad "con mucho margen de mejora", según ha contado en COPE la presidenta de la Asociación de Usuarios del AVE de Segovia.