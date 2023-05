Rehabilitación integral de polígonos o nuevo contrato ORA, entre las propuestas de Ciudadanos para el 28-M

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de Segovia, Noemí Otero, asegura que no plantea un cambio radical para esta campaña electoral hacia los comicios municipales del 28 de mayo. Sostiene que su objetivo es “seguir” con la línea marcada en el mandato corporativo que concluye y alude a “estar a pie de calle”, conociendo el día a día de segovianos y empresas. De hecho, días antes ya presentaba las carpas con las que espera recorrer todos los barrios de la ciudad (incluidos los incorporados y la entidad local menor de Revenga), para recabar sugerencias, peticiones o quejas de los segovianos.

Sobre la alternativa que encarna para las elecciones, indica que parte de los “tres pilares” con los explica la problemática que observa en la ciudad. Un “nulo” desarrollo económico, el “caos” urbanístico “que a nadie se le escapa” y la “nefasta” movilidad. Un panorama que, sumado, ocasiona que “todo se vea afectado”, según Otero.

Lamentan el “abandono de más de dos décadas” por parte del Ayuntamiento que percibe hacia los polígonos industriales de El Cerro y Hontoria. Con “prácticamente medio siglo de historia”, la candidata naranja concluye que precisan una rehabilitación integral para actualizarlos. Recuerda que en sus propuestas de cara a los comicios de 2019 planteaba lo mismo y “no se ha hecho nada”.









Y es que, para ella, “no vale” con intervenciones excepcionales. Denuncia la obra “eterna” en la calle Navacerrada, agregando que acumula mes y medio de retraso respecto a la conclusión prevista. Así que, reconociendo que el esfuerzo en crear nuevas áreas industriales (como Prado del Hoyo) es loable, remarca la importancia de cuidar los polígonos ya existentes. Porque hace hincapié en que están “abandonados”, y pone ejemplos de maleza o deficiencias de pavimentación en calzadas y aceras.

Movilidad

En cuanto a la movilidad de la ciudad, además de la apuesta de construcción de aparcamientos disuasorios, que es una de las banderas de Ciudadanos, Otero incide también en la urgencia de renovación del contrato de la ORA, por datar de 1994.

Afirma también que, de llegar al poder en el Consistorio, cambiará el carril-bici. Lo califica de “lamentable”, “peligroso” y “caótico”. Tirando de ironía, argumenta que el único elemento positivo es que “nadie se atreve a usarlo” y por eso se reduce el peligro de atropellos y siniestros. Además, asevera que la formación naranja es la única que podrá actuar para remediar la situación, ya que el PSOE es el promotor del “desastre” y en la candidatura del PP se integra “uno de los artífices” del proyecto, según señala Noemí Otero.

Por otro lado, subraya su apuesta por la construcción de una nueva estación de autobuses en los terrenos que ocupa la actual. Muestra su sorpresa por que el PSOE abra la puerta ahora a esa opinión, tras cuatro años de “gastar tiempo” barajando otros emplazamientos. Algo que ha supuesto, según los cálculos de Otero, 40.000 euros para las arcas municipales para estudios, mientras la Junta de Castilla y León ha reiterado su voluntad de sufragar la construcción de la infraestructura en cuanto el Ayuntamiento de Segovia defina dónde la quiere y sus características.

Asimismo, la candidata de Ciudadanos habla de la necesidad de apoyo real a los usuarios de la estación de alta velocidad ferroviaria Segovia-Guiomar, a quienes “no se les ha dado voz”. Otero calcula que hay 3.000 familias segovianas con algún miembro que a diario hace uso de ese espacio para desplazarse en tren a trabajar o estudiar. Lamenta que no se haya elaborado un estudio municipal para la construcción de un vial que una la calle Campos de Castilla y la rotonda del Pastor, como nuevo acceso hacia la estación, que no se haya abordado la sinergia entre billetes de Avant, AVE, etc. Otero concluye que no se ha aportado una sola solución a los problemas de los usuarios. “Y mucho menos a los del aparcamiento”.