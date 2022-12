El padre de Olivia organiza en memoria de su hija un torneo pádel en Segovia

Eugenio García, padre de Olivia, la niña de 6 años presuntamente asesinada por su madre el pasado octubre en Gijón, ha organizado en memoria de la pequeña un torneo de pádel en Valverde del Majano (Segovia) que se celebrará el 7 y 8 de enero en el club que gestiona en ese municipio.



Esta iniciativa parte de Eugenio García, que gestiona el club Padel Four en el municipio segoviano Valverde del Majano, "en torno al reconocimiento de Olivia, que tanto correteó por las pistas de pádel de su padre", ha informado este martes, a través de un comunicado, la Diputación de Segovia, institución colaboradora.



"Es un torneo por y para la gente, y queremos que todo el mundo se lleve un detalle, que los pequeños se lo pasen en grande, que no vuelvan a pasar este tipo de aberraciones y que guardemos un buen recuerdo de Olivia, que ojalá esté muy orgullosa de su padre y de todos sus compañeros de profesión”, ha comentado Eugenio García a través de la nota remitida.



El pasado 30 de octubre la Policía encontró a la niña ya fallecida en el piso donde vivían desde hacía unos pocos meses madre e hija, en el barrio gijonés de El Llano, al parecer por la ingesta de fármacos, tendida junto a su madre, quien indicó que había tomado pastillas, por lo que fue trasladada el hospital.



Su padre, Eugenio García, había obtenido recientemente la custodia de la niña después de años de proceso; esta había quedado a cargo de la madre el sábado y tenía pensado recogerla él mismo el martes para llevársela a Segovia, según relató a los periodistas.



La madre está en prisión provisional desde que sucedieron estos hechos que están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Gijón.



El campeonato dado a conocer hoy tiene "un carácter socializador entre todos los aficionados segovianos" y no presenta cupo máximo de parejas participantes, que pueden inscribirse hasta el próximo 30 de diciembre.



En función del número de parejas que se presenten, la organización decidirá si se celebra en solo en el club gestionado por Eugenio García o si se extiende a otros de la provincia, que han colaborado con la organización poniendo a disposición sus instalaciones y con su aportación de premios.



El torneo se disputará en segunda, tercera y cuarta categoría masculina y femenina y contará con dos categorías infantiles para parejas mixtas, femeninas o masculinas: una para duplas de entre 8 y 12 años y una para palistas de entre 13 y 16 años.