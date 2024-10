El "No" del Ministerio de Educación para instalar el CITAR en Segovia

Queda descartada la instalación en Segovia del Centro de Innovación, Tecnificación y Alto Rendimiento de Formación Profesional (CITAR). Al menos hasta el momento el CITAR no se ubicará en nuestra ciudad, concretamente en el edificio del Centro de Innovación y Desarrollo Empresarial (CIDE), de propiedad municipal, ante una falta de acuerdo entre el Ministerio de Educación y el Ayuntamiento de Segovia.

La planificación del equipo de gobierno en la capital segoviana, pasaba por ocupar dos de las tres plantas de esta infraestructura con oficinas municipales y la restante al Centro Nacional de Formación Profesional. Esta idea era contraria a las necesidades planteadas por el Gobierno, por lo que finalmente las aulas cátedra de diferentes empresas de ámbito internacional no van a llegar a Segovia. Eso sí, el Ministerio de Educación no ha cerrado la puerta, ya que han confirmado que -a pesar de tener ofertas para él- no se albergará en ninguna otra ciudad, sino que se utilizará la red estatal de los centros de excelencia que la conforman 66 aulas, de las que 5 están en Castilla y León.

las peticiones no atendidas

LA SOLICITUD DEL MINISTERIO 1.928Son los m² necesarios para el CITAR

Si hablamos de cifras, el punto de desencuentro ha llegado en el espacio físico que el Ayuntamiento de Segovia planteaba ceder al CITAR. Según han explicado desde el Ministerio de Educación, en el inicio del proyecto en 2021 solicitaron 1.928 m², desde el Consistorio les reservaban 650 m². Tras la reunión mantenida con las formaciones políticas representadas en el Ayuntamiento, la Secretaria General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Clara Sanz ha manifestado que con ese espacio disponible, "es absolutamente imposible redimensionar el proyecto con una tercera parte de los metros cuadrados que pedían desde el Gobierno". Sanz ha añadido que "por parte del Gobierno central no nos hemos movido del interés inicial, pero evidentemente sabemos que para ser serios la propiedad debe tenerla el proyecto y necesitamos una confluencia de objetivos que no hemos acabado de percibir".

Ha querido reseñar que por alquilar los 1.928 m², en 2021 el entonces equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Segovia le solicitaban 176.000€ por concepto de mantenimiento, mientras que el actual equipo de gobierno le alquila un tercio de ese espacio por 142.000€, lo que consideran desde el Ministerio "una falta de proporcionalidad" en los costes.

no es una decisión definitiva

A pesar de este desencuentro, el Ministerio de Educación 'manda el balón' al tejado del Ayuntamiento de Segovia y les insta a replantearse su planificación del edificio del CIDE. Sanz ha asegurado que, "el proyecto en Segovia se da por cerrado en las condiciones planteadas por el Ayuntamiento. Si las condiciones cambian estamos hablando de un nuevo proyecto".

la respuesta del equipo de gobierno en el ayuntamiento

A la reunión de esta mañana en la Subdelegación del Gobierno no ha acudido el alcalde, José Mazarías, al tener agendada su presencia en el Congreso ITE + 3R en el Campus María Zambrano. Sí han estado diferentes tenientes de alcalde de su partido, entre ellos, Rosalía Serrano, que ha cuestionado en COPE Segovia la existencia del CITAR, "después de que ahora quieran trocear este proyecto en los 66 diferentes centros de excelencia de FP".

00:00 Volumen Comparte en: Copiar enlace Descargar Entrevista en COPE Segovia con Rosalía Serrano

Además la portavoz del Equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de Segovia ha explicado que han solicitado más información sobre el CITAR, pero no se les ha ofrecido. Tampoco conocen las empresas con las que se ha llegado a acuerdos para las aulas cátedra que formarían el CITAR. De la misma manera, ha asegurado que en la propia reunión con la secretaria general de FP han conocido que el alcalde acababa de recibir una carta "diciendo que no van a traer aquí el CITAR".

Según Rosalía Serrano, desde el Ayuntamiento tampoco cierran la puerta definitivamente a este proyecto en el CIDE y han convocado una junta de portavoces con todos los grupos municipales para tratar este asunto