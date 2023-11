Los compromisos pendientes para los que Segovia reclama solución al nuevo Gobierno de Pedro Sánchez

Una vez conformado el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez, toca recordar los compromisos pendientes que la Administración General del Estado tiene con Segovia. El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, ya ha remitido cartas a todos los ministros que tienen compromisos pendientes con Castilla y León. Desde su oposición a la amnistía, pasando por la financiación autonómica, Mañueco no quiere desaprovechar la oportunidad de recordar a cada uno de los 22 ministros cuáles son las cuentas pendientes con esta tierra.

Sobre Segovia, Mañueco solicita no suprimir servicios y paradas e incluso estudiar demandas para algunas nuevas. Además, se incide en la necesaria coordinación entre Renfe y la Junta de Castilla y León; en la declaración como Obligaciones de Servicio Público de todos los corredores de la red de altas prestaciones de Castilla y León, ya que entre otros está pendiente de declarar la línea Burgos-Segovia; se pide mejorar el acceso viario y el aparcamiento en las estaciones alejadas de los núcleos urbanos, como es el caso de la estación de Segovia-Guiomar o el desarrollo del comprometido ramal ferroviario del área de Prado del Hoyo en Segovia.

Este ámbito ferroviario ha sido objeto también de parte de la carta que ha remitido el alcalde de la ciudad, José Mazarías, al nuevo ministro de Transportes, Óscar Puente. El regidor segoviano reclama la mejora de esos accesos a la estación y también la posibilidad de que los usuarios accedan a las plazas sinergiadas. O aumentar los convoyes con parada en Segovia.

Peajes y variante de San Rafael

El presidente de la Junta solicita además la bonificación de peajes vigentes, en las mismas condiciones que las acordadas para la autopista del Atlántico AP-9, en la AP-61, AP-51 y AP-6; la variante de San Rafael o el desarrollo, expresamente comprometido en Segovia, de una plataforma logística y un puerto seco en Prado del Hoyo.

Asimismo, dada la escasez de agua en buena parte de la provincia de Segovia, tanto para el consumo doméstico como industrial y agroalimentario, se hace necesario llevar a cabo y de forma urgente los estudios precisos para construir un nuevo embalse en el río Ciguiñuela, así como establecer convenios específicos que permitan financiar el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, ya que se firmó un primer convenio con la promesa de renovarlo y no se ha cumplido. En declaraciones a COPE, el alcalde, José Mazarías, recordaba que son varios los departamentos implicados con temas pendientes con Segovia.

El alcalde ha recordado que se pide al Ministerio de Educación concreción sobre el proyecto para instalar el CITAR en el CIDE. También se exige al Gobierno compromisos concretos para participar en la construcción del módulo cubierto de atletismo o en el mantenimiento del Acueducto. Mientras, en relación a la estación de esquí de Navacerrada, el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pide que se retire el recurso del Gobierno para la suspensión de su actividad, ya que es absolutamente perjudicial para la actividad económica y social de la zona mientras que se garantiza la protección del medio ambiente y de los recursos forestales.

Además, el alcalde de la capital recuerda la necesidad de que el Ejecutivo central diseñe el cierre de la variante SG-20. Entretanto, siguen las obras de rehabilitación del teatro Cervantes, que se reanudaron tras el verano, después de varios meses de parón. Una interrupción que llegó motivada del riesgo que ocasionaban en la muralla y en otros edificios de la zona las vibraciones producidas por los trabajos de excavación. Desde el Gobierno apelaron a una cláusula en la normativa que apela al interés general para reanudar la actividad, argumentando que no hacerlo causaría un perjuicio mayor. Lo cierto es que el modificado aún no ha sido publicado y, por tanto, no se conoce su detalle. Es más, está aún pendiente de firma, como confirmaba en los micrófonos de COPE la subdelegada del Gobierno en Segovia, Marian Rueda.