Un hombre intenta quemar viva a su expareja en Cuéllar (Segovia): la víctima está grave y el presunto agresor en busca y captura

La localidad segoviana de Cuéllar ha amanecido este jueves conmocionada por un presunto caso de violencia de género. A primera hora de la mañana, en torno a las 07:38 horas, el Servicio de Emergencias de Castilla y León 112 recibió varias llamadas que alertaban del incendio de un vehículo en el polígono industrial Prado Vega, donde en su interior se encontraba una mujer inconsciente. En COPE Segovia, el alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, ha expresado la consternación que siente el municipio cuellarano, justo en plenas fiestas, "nosotros como equipo de Gobierno rechazamos y condenamos este tipo de actos, deseamos una pronta recuperación a la víctima y que todo el peso de la ley caiga sobre el agresor".

Los testigos relataron que intentaron sofocar las llamas con un extintor y lograron sacar a la víctima del coche, una mujer de unos 50 años, que se encontraba inconsciente y con graves heridas. Inmediatamente, el 112 dio aviso a los Bomberos de Segovia, a la Guardia Civil y a Emergencias Sanitarias Sacyl, que movilizó una UVI móvil, una ambulancia de soporte vital básico y un equipo médico de la zona.

La mujer fue atendida en el lugar y trasladada con carácter urgente al hospital, donde permanece ingresada en estado grave y con pronóstico reservado.

en busca y captura

Según ha confirmado la Subdelegación del Gobierno en Segovia, el incendio no fue accidental. El presunto autor, la expareja de la víctima, trató de prender fuego al coche con ella dentro. El hombre, natural de Palencia, ya está identificado y se encuentra en busca y captura por la Guardia Civil.

La Delegación del Gobierno ha indicado que la mujer había estado inscrita en el sistema Viogén, el protocolo de seguimiento integral en casos de violencia de género, aunque su expediente figuraba actualmente como inactivo.

Este detalle, que refleja que existieron antecedentes de riesgo, pone de nuevo sobre la mesa el debate sobre la protección a las víctimas de violencia de género y la eficacia de los sistemas de seguimiento cuando los casos pasan a estar inactivos.

La investigación sigue abierta

Por el momento, la Guardia Civil mantiene un dispositivo especial de búsqueda para localizar al presunto agresor, mientras continúa recabando pruebas en el escenario del suceso. El incendio se produjo en un aparcamiento del polígono industrial, justo cuando la víctima acababa de salir de trabajar.

Los servicios de emergencia, además de extinguir el fuego, han asegurado la zona y han dado aviso, por protocolo, a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León debido al impacto del incendio en un entorno industrial.

Desde las instituciones se recuerda a las víctimas de violencia de género que disponen de recursos de ayuda inmediata, como el teléfono 016, que no deja rastro en la factura, pero sí se recomienda borrar del registro de llamadas.

La investigación permanece abierta y la Guardia Civil sigue tratando de dar con el paradero del presunto agresor, mientras el caso se instruye como un intento de homicidio en el marco de la violencia de género.