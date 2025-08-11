Estafado en Segovia al pagar 3.000€ de una falsa deuda de su hija

La Guardia Civil de Segovia ha detenido a un hombre de 40 años e investigado a su pareja, una mujer de 27, ambos vecinos de Picassent (Valencia), como presuntos responsables de una estafa cometida contra un vecino de Cantalejo mediante una aplicación de mensajería instantánea.

La investigación, desarrollada por el Equipo de Investigación Tecnológica (EDITE) y el Equipo @, se inició tras la denuncia presentada por la víctima. Según su testimonio, recibió mensajes en los que se le informaba de que su hija tenía una supuesta deuda de 3.450€. Los estafadores le advirtieron que, si no abonaba el importe, las comisiones crecerían rápidamente, por lo que el afectado, para evitar un perjuicio mayor, transfirió 3.000€, el máximo permitido en ese momento, a una cuenta bancaria.

Gracias a la rápida intervención de los agentes, en coordinación con el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 1 de Sepúlveda y la entidad bancaria receptora, se logró bloquear la operación y recuperar íntegramente el dinero.

La estafa consistía en utilizar datos personales de la víctima para hacerle creer que su hija había solicitado préstamos personales y debía devolverlos de inmediato, cuando en realidad no existía ninguna deuda.

los consejos para no caer en 'la trampa digital'

En el podcast de COPE Segovia y Cibersegura, el experto Abel Gómez, ha repasado las claves para estar ciberprotegidos:

Formación continua en particulares y empresas para navegar por internet de manera segura

Tener una doble verificación antes de hacer un pago, así como disponer de copias de seguridad

En caso de haber caído en la trampa ir a la Comisaría para denunciar

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones ante este tipo de fraudes: confirmar siempre con los familiares la veracidad de la información antes de realizar cualquier pago, no efectuar transferencias sin verificar su destino y desconfiar de mensajes o llamadas procedentes de números desconocidos que planteen situaciones inusuales o urgentes.