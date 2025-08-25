Detenido en Segovia por un delito contra el patrimonio en Bulgaria

La Guardia Civil de Segovia ha arrestado a un hombre de 47 años, sobre quien recaía una Orden Europea de Detención y Entrega (OEDE) emitida por las autoridades judiciales de Bulgaria por un delito contra el patrimonio.

La intervención tuvo lugar durante un dispositivo preventivo de Seguridad Ciudadana en el municipio de El Espinar (Segovia). En el marco de este operativo, los agentes identificaron a los ocupantes de un vehículo en el que viajaban tres personas de nacionalidad extranjera.

Uno de ellos presentó un documento de identidad aparentemente auténtico, pero al cotejar los datos con las bases policiales se descubrió que podían estar ante una suplantación de identidad.

Guardia Civil

Ante la sospecha, el individuo fue trasladado a dependencias oficiales, donde se realizaron las comprobaciones oportunas. Gracias a un examen exhaustivo de la documentación y a la toma de huellas dactilares, se logró confirmar su verdadera identidad, verificándose que estaba reclamado por Bulgaria por un delito grave contra el patrimonio, castigado con penas de hasta 15 años de prisión.

Una vez confirmada la orden internacional, el hombre fue detenido y se iniciaron las diligencias correspondientes. Posteriormente fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente en materia de cooperación judicial europea y extradiciones.

La Guardia Civil mantiene abiertas las investigaciones para determinar la posible relación entre los delitos patrimoniales y el uso de documentación falsa, una práctica habitual en determinadas organizaciones criminales del Este de Europa, conocidas por su alto grado de especialización en la falsificación documental como medio para facilitar su actividad delictiva transnacional.