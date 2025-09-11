Detenido el alcalde de Villacastín por agredir presuntamente a su mujer y a un agente de Policía Nacional

Julio César Sánchez, alcalde de Villacastín por el partido político VOX, ha sido detenido por agredir presuntamente a su mujer y a un agente de Policía Nacional.

El suceso ha ocurrido durante la Romería de las fiestas del municipio abulense de Aldeavieja. Allí se encontraba Julio César Sánchez, alcalde de Villacastín, con su mujer. La estancia, en principio, festiva, terminó en una discusión y con la presunta agresión del alcalde a su esposa. Desde subdelegación del Gobierno de Segovia han informado que fue un agente de Policía Nacional -que se encontraba fuera de servicio- el que al presenciar el altercado fue a intermediar. Cuando el policía consiguió detener los hechos, trató de identificar a Julio César Sánchez, quién forcejeó con el agente agrediéndole en brazos y piernas, para terminar huyendo.

A la mañana siguiente se entregó en la Comandancia de Guardia Civil de Ávila. Según informan desde la subdelegación del Gobierno de Segovia, el detenido se encuentra en libertad con cargos por agredir a un agente de la autoridad. No consta denuncia de su mujer, si bien se está investigando lo sucedido.

Plaza Villacastín

En su segunda legislatura al frente del Ayuntamiento de Villacastín, Julio César Sánchez, representa al partido político VOX, mientras que en su anterior mandato encabezaba las listas del Partido Popular.

Según ha podido saber COPE Segovia, VOX no se va a pronunciar al respecto hasta que no finalicen las investigaciones y hayan recabado toda la información de lo sucedido