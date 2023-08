El alcalde de Segovia, ante el aumento de sueldos municipales: "No se viene a perder dinero"

El inicio del curso político en la capital ya tiene servida su polémica particular, a cuenta de las retribuciones del equipo de gobierno de la ciudad. Más bien del incremento de esas percepciones, porque la propuesta del alcalde, José Mazarías, es subirse el sueldo hasta prácticamente el máximo que permite la ley, con unos 75.000 euros anuales. El regidor ya había apuntado esa voluntad, basándola en la necesidad de actualizar las retribuciones a las circunstancias actuales. Y someterá la propuesta al próximo Pleno, donde necesita, como mínimo una abstención para que el asunto salga adelante.

Y ya hay grupos de la oposición que han mostrado su rechazo absoluto, como Izquierda Unida o el edil de Segovia en Marcha en el grupo mixto, que han calificado la subida como indecente o inaceptable. Sin embargo, el alcalde de la ciudad considera que, ya que impone a su equipo un nivel de exigencia y dedicación absoluto y que considera mayor al de mandatos anteriores, la retribución debe ir en consonancia.

Y surgen las cuestiones. Una de ellas tiene que ver con quienes han aceptado sumarse en su día a la candidatura y a un hipotético equipo de gobierno, sabiendo las condiciones que había. Y que después, ahora, se introduce un cambio en esas reglas de juego. Mazarías insiste: hay que retribuir de manera conveniente y adaptada a la actualidad. Y agrega que hay varios integrantes de su equipo que van a percibir menos que lo que ganaban en sus trabajos, antes de enrolarse en su equipo de gobierno. El regidor reconoce que la política no está para enriquecerse pero subraya: tampoco para perder dinero.

No se contempla solo el incremento de un 16% en el sueldo del alcalde. Los tres tenientes de alcalde con dedicación exclusiva (Rosalía Serrano, Alejandro González-Salamanca y May Escobar) tendrá un salario casi idéntico al de Mazarías. El cuarto teniente alcalde, José Luis Horcajo, percibirá algo más de 71.000 euros al no tener una liberación completa. Estos incrementos se acercan al 40% respecto al panorama anterior. En concreto, superan el 38%.

Los concejales con liberación completa, Azucena Suárez y Jesús Garrido, tendrán una subida de 15.000 euros para llegar a los 69.000 anuales. También crecen las retribuciones de otros ediles liberados en menor grado. Y asimismo las de los cuatro portavoces de los grupos políticos de la oposición, que engordan más de 2.000 euros al año hasta los 34.500. Y las cantidades a percibir por asistencia a órganos colegiados y de representación. Algo que influye de manera directa en aquellos concejales que no cuentan con grado alguno de liberación.

Mazarías ha seguido recalcando que también ascienden las asignaciones a los grupos políticos. Cada uno recibirá 2.500 euros, frente a los 1.000 anterior. Además, 5.500 euros anuales por cada miembro que tenga en la Corporación. Algo que, ironiza el alcalde, no se ha incluido en la crítica que ha vertido la oposición tras conocer estas decisiones, que serán aplicables desde el próximo Pleno, en el caso de que resulten aprobadas y que supondrán un gasto total que se rebasaría a los 840.000 euros anuales, frente a los 650.000 del modelo anterior. Así que ya hay polémica servida.