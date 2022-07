Adolecentes de Segovia: un sí rotundo a Benín

El verano es época de cambios en nuestras rutinas, sobre todo para los jóvenes y adolescentes. Habrá quien irá a la playa, al pueblo, otros se asomarán al mercado laboral y algunos, valientes y escogidos, darán parte de su tiempo y sus talentos en actividades de voluntariado.

Hoy El Espejo se hace eco, muy orgullosamente, de la iniciativa de un puñado de adolescentes de Segovia y de Madrid que van a vivir una experiencia que no olvidarán. De la mano de Conchi Berzal, consagrada segoviana, van a participar en un campo de trabajo en Benín (África) organizado por el instituto Notre-Dame de Vic, que tiene en el país un orfanato que realiza una inmensa labor en la zona. Su tarea será no sólo atender a los niños acogidos allí sino también a otros que no tienen esa suerte, niños de la calle que durante una quincena podrán jugar y recibir algo más de cariño del que están acostumbrados. El objetivo es sensibilizar para conseguir que algunos de ellos accedan a la escuela. Conchi dice que está encantada con el proyecto que califica como lo que realmente es, una experiencia misionera, a pesar del corto espacio de tiempo que va a durar. Subraya que es emocionante comprobar la enorme generosidad que demuestran los adolescentes que se han embarcado en la aventura que, por supuesto, han recibido la formación adecuada para acometerla: formación humana y espiritual que los ha preparado para afrontar también la parte más dura de lo que van a encontrar.

María Colorado es una de las jóvenes que dará lo mejor de sí en Benín. Con sólo 16 años, sorprende su madurez y claridad de ideas. Nos dice que siempre ha tenido muy claro que algo la movía a ir a África, que no siente miedo ni nervios y que percibe muy dentro la necesidad de ayudar a los demás. Su sí es rotundo, no se pierdan sus palabras. Quien también formará parte de la expedición es nuestro seminarista mayor Alberto Janusz que nos asegura que acudirá a Benín con una perspectiva abierta. «Anunciar a Jesucristo es el sentido de mi vida y es lo que quiero hacer allí con mi presencia».

Quienes no pueden desplazarse este verano a su lugar de misión son los amigos de Haití Vive, la conocida ONG segoviana liderada por Natividad Ruiz. Ella misma nos explica que la situación de violencia e inseguridad —especialmente la oleada de secuestros— hace aconsejable seguir trabajando desde la distancia. Aunque los proyectos al otro lado del océano sufren altos y bajos, desde Segovia se continúa recaudando fondos destinados a mantenerlos. ¡Ánimo!

Benín, Haití Vive: proyectos que requieren una estructura, una planificación, una financiación programada para poder llevarlos a cabo. ¿Qué pasa por la cabeza de alguien cuando decide apoyar una iniciativa de la Iglesia? La decisión se toma no tanto por la labor que se desarrolla, sino sobre todo por la gratuidad con que se hace. La clave es el amor que se pone en esos proyectos, en esa labor diaria que es la razón de ser de la misma Iglesia. Y por esa gratuidad, nos sentimos agradecidos y decidimos ser generosos. Todos estamos llamados a ser conscientes de la gratuidad con que la Iglesia ejerce su labor en medio de la sociedad, a ser agradecidos con ella y apoyarla con tiempo, dinero y talento planificando ordenadamente nuestras aportaciones y nuestro propio servicio. Estamos hablando del sostenimiento de la Iglesia, algo muy serio en lo que nos jugamos mucho: la misma presencia del Reino de Dios en medio de nuestro mundo.