El futuro prometedor de un joven segoviano como economista investigador

Se llama Darío Serrano Puente. Es natural de Fuentepelayo (Segovia), donde actualmente vive y trabaja como economista investigador de CUNEF (Colegio Universitario de Estudios Financieros). El teletrabajo implantado desde marzo de 2020 a causa de la irrupción de la COVID-19 le ha permitido trabajar desde casa hasta la fecha, lo cual le supone “una oportunidad enorme”. De este modo, puede seguir trabajando en lo que le apasiona y vivir en su tierra, “donde verdaderamente soy feliz y me encuentro a gusto, rodeado de amigos y familiares constantemente y pudiendo pasear todas las tardes por mis amados Campos de Castilla", como ha señalado. Y desde ahora, será el experto economista de cabecera de COPE Segovia, con presencia mensual.

Expresa su deseo de que su actual modalidad de trabajo haya venido para quedarse y que se pueda retener así el talento que se fuga de “la España vacía”, consiguiendo fijar población joven para iniciar el proceso de dinamización demográfica “que tanto ansiamos y que vehementemente pedimos desde el colectivo Jóvenes de Castilla y León”.

Cuestionado por la razón que le llevó a estudiar economía, Darío Serrana señala que “si queremos más prestaciones, igualdad real y mayor cobertura de nuestras necesidades básicas, tenemos que pagar más impuestos". Pero, "si pagamos más impuestos, ¿quién va a querer trabajar más si eso significa que nos van a quitar más dinero a través de los impuestos?". A primera vista, podría parecer que las dos opiniones, muy familiares para nuestros oídos, son irreconciliables y opuestas, pero ambas son perfectamente válidas para construir una sociedad mejor, según agrega.

El crecimiento económico reduce la pobreza, y la libertad económica (el "libre mercado" y su sistema de incentivos) es un claro generador de crecimiento. Ahora bien, “quedarnos aquí sería obviar que los fallos del mercado y la desigual distribución de oportunidades y de la riqueza (en España, el 50% de la renta que un individuo genera en su vida viene determinada desde el nacimiento por la renta de los padres) son también generadores de pobreza, ya que son claros impulsores de la desigualdad por mecanismos diferentes a la 'meritocracia', lo cual es una traba indiscutible y enorme para la innovación y el talento”.

Llegados a este punto, tiene claro que existe una relación entre crecimiento económico, desigualdad y pobreza, y este es precisamente el campo de acción de las políticas económicas: impulsar el crecimiento económico y distribuirlo de forma más equitativa entre la población. “No es otra cosa que el típico dilema entre igualdad y libertad, el balance tantas veces discutido en economía entre desigualdad y eficiencia económica. Y es precisamente este tipo de cuestiones las que me llevaron a apasionarme por la economía y lo que me motivó a formarme en ella”. De este modo, consigue analizar con herramientas científicas ciertos aspectos del debate social.

Curso sus estudios de Grado en la Universidad Autónoma de Madrid (2012-2016). Se interesó por las cuestiones sociales analizadas a través de la lente de las ciencias económicas cuantitativas. Cursó dos años del Grado en la modalidad de excelencia (Programa de Cooperación Educativa: un programa que ofrece a los mejores estudiantes la posibilidad de combinar los estudios de licenciatura con unas prácticas remuneradas de 8 meses a tiempo completo en las empresas más punteras. En su caso, trabajó para Management Solutions (en temas relacionados con métodos cuantitativos para modelizar riesgos financieros).

En 2017, trabajó durante unos meses como comercial en Huercasa, una de las empresas punteras de Castilla y León. Después, continuó su formación en Mannheim (Alemania), donde además de trabajar en el departamento financiero de John Deere (2017), aprendiendo el idioma alemán y empapándose de su cultura laboral, obtuvo un Master of Science in Economics de 2 años (2017-2019) en una de las universidades más prestigiosas de toda Europa, la Universität Mannheim. Profundizó en conocimientos de macro, microeconomía y econometría. Pero más concretamente, se especializó en macroeconomía cuantitativa. Eso le proporcionó la capacidad de estudiar la dinámica económica mediante herramientas de modelización. En Mannheim entró en contacto con los métodos analíticos de la investigación de frontera. Tan enriquecedora fue su formación que decidió hacer la tesina de máster sobre estos temas, obteniendo la máxima calificación. Pero la cosa no se queda ahí. Esa tesis tuvo un impacto mucho mayor.

Su formación académica le permitió entrar como economista investigador en el Banco de España (BdE) como candidato número 1 en el ranking de selección. Aquí pudo desarrollarse al completo como investigador. Ha querido remarcar que “todos los resultados de mis investigaciones son exclusivamente míos y en ningún caso los mensajes que se desprenden de los mismos son visiones de la institución, sino únicamente personales”. En el BdE, desarrolló y amplió la tesina de máster y alcanzó tal interés que el BdE la publicó como Documento de Trabajo y finalmente fue publicada en la revista académica SERIEs (Revista de la Asociación Española de Economía).

En este trabajo de investigación, estudió el grado óptimo de progresividad en el impuesto sobre la renta de las personas físicas en España (encontrando que sería óptimo elevar dicha progresividad) a través de un modelo macroeconómico que replica perfectamente las características estructurales de la economía española y sus distribuciones de riqueza y renta. Además, este modelo capturó perfectamente la movilidad intergeneracional de la renta existente en España y caracterizó el trade-off entre eficiencia económica y desigualdad. La excelencia de este artículo de investigación hizo que se convirtiera en el último Research Feature del BdE, es decir, el artículo de investigación de referencia de la institución.

Pero eso no es todo. Antes de incorporarse al BdE, estuvo trabajando seis meses como investigador asociado en NERA Economic Consulting desarrollando métodos analíticos cuantitativos para entender la evolución de los mercados energéticos en España. Estas cualidades investigadoras sobre economía de la energía y cambio climático le llevaron a liderar una investigación pionera sobre las emisiones de CO2 y su relación con la eficiencia energética en el BdE (encontrando que "la mala evolución de la eficiencia energética en España está lastrando nuestro proceso de descarbonización, en comparación con nuestros socios europeos"). El interés que suscitó hizo que fuera publicado como Documento de Trabajo de la institución y como artículo de investigación en la revista académica SERIEs.

Finalmente, la formación de Darío Serrano como estudiante y mi producción académica para revistas científicas sobre temas relevantes, le han llevado a ser seleccionado por CUNEF para ocupar, entre marzo y septiembre de 2021 (cuando comenzará su doctorado) un puesto de economista investigador para proyectos sobre fiscalidad y economía pública, “lo cual es un orgullo para mí”, enfatiza.