CIBERSEGOVIA 2X02: La Inteligencia Artificial en las aulas ¿Ayuda o trampa?

Entrevista con Luis Ignacio Sebastián Martín, director de la Escuela de Ingeniería Informática de la UVA en Segovia

Ramón Morales

Segovia - Publicado el

1 min lectura

Uno de los puntos más controvertidos del uso de la Inteligencia Artificial recae sobre la educación. Los alumnos hoy en día tienen la oportunidad de usar herramientas como el Chat GPT en la enseñanza. Luis Ignacio Sebastián Martín, director de la Escuela de Ingeniería Informática de la Universidad de Valladolid en el campus de Segovia, ha explicado que supone un apoyo contraproducente y que en los institutos se debería controlar.

Así lo ha explicado en un nuevo episodio de Cibersegovia. Allí ha defendido que en su universidad se permite su utilización siempre que los alumnos declaren qué programas han empleado y sepan justificar su trabajo. Tal es así, que se contempla en las guías docentes universitarias.

Una Escuela de Ingeniería Informática que está dando resultados y es que la demanda alcanza su máximo y además la tasa de empleabilidad de los alumnos es alta con un 80% que encuentra trabajo nada más terminar la carrera y al año el 100% ya está colocado. 

En el episodio de hoy conocemos nuevas utilidades de la Inteligencia Artificial, cómo trabaja la UVA en materia de ciberseguridad, el perfil de los alumnos de ingeniería informática, el futuro de la IA... ¡Y mucho más!

