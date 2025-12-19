COPE
Podcasts
Segovia
Segovia

15:25H | 17 DICIEMBRE 2025 | DEPORTES COPE EN SEGOVIA

La Sego se recupera frente al CD Oviedo.

EPISODIO MARIA COPE SEGOVIA
00:00
Descargar

15:25H | 17 DICIEMBRE 2025 | DEPORTES COPE EN SEGOVI

María Rodríguez

Segovia - Publicado el

1 min lectura5:04 min escucha

Descargar

Escucha en directo

En Directo COPE SEGOVIA

COPE SEGOVIA

Lo último

Herrera en COPE

Herrera en COPE

Con Carlos Herrera

Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h

Programas

Últimos audios

Último boletín

18:00 H | 17 DIC 2025 | BOLETÍN

Boletines COPE
Tracking