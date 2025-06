Otro caos en Chamartín deja sin retorno a cientos de segovianos en la estación madrileña: "Parecemos ganado"

Silvia es de Segovia y el caos le pilló en la estación madrileña de Chamartín donde debía tomar un tren a las 20:00 de este jueves. Como ella, cientos de pasajeros de la ciudad del acueducto sin noticias y en plena estación, hacinados y sin respuesta. Lo peor, la falta de información, otra vez, “no te están informando, nadie aparece. “Es como muy inhumano, parecemos ganado subiendo al tren y esperando tren”, lamenta en declaraciones a COPE Segovia.

El descarrilamiento de la locomotora ha provocado demoras en los AVE que han superado las cuatro horas. “Tenía que haber salido a las ocho y llegamos a las 22:30 porque cogimos un Cabify entre tres personas”, relata Silvia. Y es que muchos de los afectados se han visto obligados a compartir taxi para poder llegar a su destino al no haber ninguna otra alternativa de transporte público.

“Teníamos ganas de volver y había que estar aquí”, lamenta Silvia quien insiste en que no recibieron ningún tipo de información, ni de voz, ni a través de los paneles de la propia estación.

Desde las cuatro de la tarde, ni un tren

“Desde las cuatro de la tarde los trenes no salían. Alguno y se buscó la vida y alguno sí salía, pero he visto vagones en marcha vacíos”, señala para añadir: “es la cosa más inaudita que he visto en mi vida”.

Un nuevo incidente en este caso provocado por la salida del eje de un convoy en el momento en que este efectuaba su entrada en la estación madrileña de Chamartín. Esto provocó una pérdida de suministro eléctrico y, en consecuencia, la interrupción total de la circulación de trenes de alta velocidad.

La avería se produjo a las dos de la tarde de este jueves, momento en el que muchos usuarios aguardaban la salida de sus trenes. A algunos, la avería les sorprendió abordo de un convoy. De hecho, algunos trenes con dirección Segovia desde León o Valladolid quedaban parados “en medio de la nada por exceso de tráfico ferroviario”, una razón por la que algunos viajeros se apearon en las estaciones intermedias como la de Olmedo, en Valladolid.

Pasó tiempo hasta que los trenes empezaron a salir

Álvaro Gómez Sala es de Valladolid. Hoy, con más calma cuenta lo vivido en Chamartín. En su caso, debía tomar el Avant de las 15:40 que salió que salió a las 18:30. Ha contado en COPE que vivió momentos de mucha angustia porque ni los trabajadores de la estación ni la propia Policía supieron informar a los usuarios.

Lo peor del incidente es que una vez que se resolvió, no había un plan de respuesta. “Una vez que se había resuelto el problema, cuando empezaron a salir los trenes, el personal de Adif cortó la entrada de pasajeros en los escáneres. “Todo estaba parado porque no había una organización que dirigiera aquello”, lamenta Álvaro.

“El problema se solucionó y pasó tiempo hasta que los trenes empezaron a salir”, recuerda.