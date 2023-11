Una usuaria del tren de la Ruta de la Plata: "Estás incomunicado, es como si te cortan un brazo"

Civilizaciones como la romana ya crearon una calzada que atravesaba de sur a norte, parte del oeste de Hispania, desde Augusta Emerita hasta Asturica Augusta. Dos milenios después, su trazado permitió crear la Ruta de la Vía de la Plata, la Carretera del Puerto de Gijón al Puerto de Sevilla, y la autovía Ruta de la Plata, vías de comunicación que vertebran el occidente español.

Siguiendo este trazado se creaba así el Tren «Ruta de la Plata» que realizó su primer viaje el 24 de Noviembre de 1969, con el fin de unir las Ciudades de Sevilla y Gijón por su trazado más directo. Sin embargo el 1 de enero de 1985, se cerraron buena parte de las líneas que conectaban estos territorios.

Los habitantes de numerosos pueblos de la provincia de Salamanca, recuerdan hoy las facilidades que tenían entonces para visitar por ejemplo, a sus familiares emigrados al País Vasco, Asturias, Galicia o Cantabria.

Es el caso de Nieves García. Tiene 64 años y es natural de Sorihuela. Esta localidad salmantina no tiene estación ferroviaria, pero en declaraciones a COPE Salamanca, recuerda cómo gracias al antiguo tren de la Ruta de la Plata, "los vecinos podían viajar partiendo desde Guijuelo si querían ir al norte de la península, o bien hasta Béjar si querían desplazarse al sur". "Quienes no tenían coche propio, al menos podían viajar en caso de necesidad". Un lujo que actualmente no se pueden permitir las personas de más avanzada edad.

Paradójicamente este sector de la población es quien más lo necesita, porque la merma de sus capacidades, reduce también las posibilidades de conducir un coche propio. Mientras, se van recortando también otros servicios como el del autobús. De modo que, si no se recupera el tren de la Ruta de la Plata, reconoce Nieves, "no se podrá revertir nunca lo que se conoce como España Vaciada, porque los habitantes del medio rural quedan cada vez más incomunicados con respecto a otros territorios".