Unos turistas reservan un apartamento en Salamanca y jamás imaginaron lo que ocurriría de madrugada: "Somos la Policía"

Imagínate. Eres un turista que has venido a disfrutar de la Semana Santa de Salamanca con tu pareja y tus hijos. Llevas pateando lo que no está escrito viendo rincones de la ciudad, las procesiones de la tarde, habéis tapeado algo y ya, exhaustos, queréis descansar.

Afortunadamente, habéis reservado un apartamento turístico en una zona no demasiado alejada del centro histórico de la ciudad. Ha habido suerte porque los hoteles estaban hasta arriba desde hacía muchas semanas y “de chiripa” habéis dado con este alojamiento.

Os viene además genial porque cuenta con una cocina donde podéis preparar una cena ligera para vosotros y los peques. Además, por la mañana, no hace falta madrugar para ir a desayunar; mejor que un hotel que tiene horarios limitados.

Bueno ¿Dónde estábamos? Ah, sí. Que habíais llegado cansados al apartamento. Más bien pongamos reventados. Una cena rápida, un poquito de televisión y los niños se han quedado sopas. Serán las 22:30 horas más menos. Vosotros intentáis aguantar un poco más, pero nada, a las 23:15 a la cama. Que al día siguiente hay más procesiones y mucho que descubrir en Salamanca.

De repente, se oye un pitido. Es el interfono de la calle. ¿Quién será? “Buenas noches, somos la Policía Local de Salamanca”.

“Más propio de un estado policial que de un estado democrático”

Esto que puede parecerte increíble es lo que está ocurriendo en los apartamentos y viviendas de uso turístico legalmente constituidos según ha denunciado la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León, AVATCYL.

Estos alojamientos, dice AVATCYL, gozan de esa protección; al igual que las habitaciones de hotel, y constituyen el domicilio de los huéspedes mientras están alojados. Las viviendas ocupadas por los alojados, contratadas para su estancia y descanso, tienen la consideración de domicilio mientras las ocupan y no pueden ser molestados ni inquietados; y menos por la policía local que no tiene competencia para ello.

Apartamento turístico

En un comunicado indican que “se realizan a cualquier hora, incluso de noche, en momentos en los que los alojados están descansando”. Para AVATCYL, este es un “comportamiento ilegal, abusivo del Ayuntamiento de Salamanca, más propio de un estado policial que de un estado democrático”.

Tanto los apartamentos turísticos como las viviendas de uso turístico gozan de la protección constitucional de la inviolabilidad del domicilio del artículo 18 de la Constitución Española. Así lo ha declarado el Tribunal Constitucional.

“Por miedo, las personas alojadas se están marchando de los apartamentos”

También AESVAT, la Asociación de Empresarios de Salamanca de Viviendas y Apartamentos Turísticos considera que la actuación de la Policía Local está completamente al margen del derecho, “es inconstitucional”.

En COPE Salamanca hemos hablado con Teresa Majeroni, la presidenta de la entidad, que nos ha contado que estas “visitas intempestivas” se llevan produciendo desde el mes de diciembre. “Por miedo y porque te intimida que venga la policía local, los inquilinos les dejan entrar". Incluso llegan a pedir la reserva a los alojados cuando los policías locales no tienen competencias para el registro de viajeros y no pueden interrumpir ni molestar a los viajeros.

“No sabemos qué les dice la Policía Municipal, pero muchos se marchan porque creen que nuestros apartamentos son ilegales. Los papeles deben de pedírselos al propietario, no al inquilino”, sentencia Teresa.

Catedral y Puente Romano de Salamanca

Han solicitado una reunión al Ayuntamiento de Salamanca, en concreto a su alcalde Carlos García Carbayo, para intentar calmar la preocupación y malestar generalizado que tienen sus socios. La mayoría tienen sus papeles en regla y otros, aunque han dado de alta el apartamento en la Junta de Castilla y León, están realizando los correspondientes trámites municipales que piden desde el consistorio salmantino.

Además, desde la Asociación de Empresarios de Salamanca de Viviendas y Apartamentos Turísticos quieren saber cuáles son los criterios que está utilizando el Ayuntamiento de Salamanca para acudir a los alojamientos turísticos y realizar estas inspecciones.

Grave perjuicio a la imagen de la ciudad: no es segura

Teresa Majeroni también incide en la mala imagen que los viajeros se están llevando de la ciudad. Creen que es una ciudad nada segura. Esto puede ser un boca a boca para el potencial turismo que nos puede visitar y puede dañar a este tipo de negocio y también al comercio y la hostelería de Salamanca.

AESVAT quiere tender un puente de diálogo con el Ayuntamiento de Salamanca. “No nos cerramos en banda, queremos analizar la situación para desarrollar un marco regulatorio que sea justo para ambas partes” dice Teresa.

De momento, desde la Asociación de Viviendas y Apartamentos Turísticos de Castilla y León se ha remitido una nota a todos sus afiliados, así como a todos los propietarios de apartamentos turísticos y viviendas de uso turístico, para que identifiquen a través de las placas a todos los agentes de la Policía Local que perturben, amenacen o molesten a propietarios y alojados, sin ninguna causa justificada, para realizar la correspondiente denuncia.

En un comunicado AVATCYL explica que “extraña que un ayuntamiento democrático se comporte de esa manera autoritaria, más propia de un régimen dictatorial, utilizando la fuerza y los uniformes para crear una sensación general de miedo y amenaza, al tiempo que cobra mucho más impuestos por las viviendas que visita. Entendemos que la Policía Local actúa con instrucciones directas de sus responsables; por eso pedimos la dimisión del concejal de Seguridad Ciudadana Ángel Molina, por utilizar a la Policía Local para amedrentar a los turistas, violando un derecho constitucional".

El Ayuntamiento de salamanca no está en contra de los pisos turísticos

Por COPE Salamanca ha pasado el concejal de Fomento y Policía Administrativa en el Ayuntamiento de Salamanca Fernando Carabias quien ha explicado que las inspecciones que la Policía Local está realizando están amparadas por la ordenanza municipal que regula esta actividad económica. "Porque no olvidemos que es una actividad terciaria que obtiene unos rendimientos económicos igual que hace un taller mecánico o una peluquería que están sujetos a una normativa. Además, la ordenanza contempla que los apartamentos turísticos solo pueden situarse en plantas bajas o primeras plantas de los edificios".

Señala el concejal que desde el mes de agosto los propietarios de los pisos y apartamentos turísticos en Salamanca estaban advertidos de la obligación de regular su actividad en el Ayuntamiento independientemente de que estuvieran registrados ya en la Junta de Castilla y León. "Son cosas totalmente distintas y además quien otorga la licencia de la actividad no es la Junta, sino el Ayuntamiento. Muchos han pedido la licencia y se les ha otorgado, a otros se les ha denegado porque no cumplen con la normativa y otros todavía no lo han hecho".

La cuestión es si la policía municipal puede o no acudir a estos pisos turísticos a cualquier hora, aunque sea a partir de la medianoche. La respuesta, dice el concejal Fernando Carabias, es que sí porque "estamos intentando comprobar que aquellos pisos turísticos que no tienen la licencia y tenemos en la lista no están ejerciendo ninguna actividad económica".

Fernando Carabias remarca que "el Ayuntamiento de Salamanca no está en contra de los pisos y viviendas turísticas en la ciudad. Lo único que queremos es que aquellos que ejerzan esta labor lo hagan respetando la ley y normativa municipal"