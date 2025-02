Terneros, cochinillos, corderos, maquinaria agraria y aperos, son los botines más robados a agricultores y ganaderos

Continúan los robos en las explotaciones agrarias de Salamanca. Agricultores y ganaderos denuncian que los ladrones diezman su ya maltrecha economía, en momentos en que los costes de producción suben, al tiempo que bajan precios a los que se cotizan sus productos.

José Ignacio Martín tiene una explotación agroganadera en Juzbado y este mismo lunes, ha sufrido un robo de material agrario en su era.

"Me han robado dos bañeras de hierro, una tolva y otras piezas de la maquinaria agraria. Me avisó un conocido de que estaban cogiendo chatarra en mi terreno y efectivamente cuando fui a denunciarlo en Ledesma, estaban descargando la furgoneta con todo el material que me habían robado. En mi caso solo me robaron aperos por valor de 300 euros, pero a otros compañeros les han causado muchas más pérdidas".

HARTOS DE LOS ROBOS Y LAS TRABAS A LA ACTIVIDAD AGRARIA

Sin ir más lejos, un chico joven de esta zona de Juzbado ha instalado cámaras de videovigilancia en los invernaderos, porque le roban hasta los aros que sustentan los invernaderos. A otro en Forfoleda le rompieron la puerta y le robaron un generador. A otro compañero le cogieron el tractor, mataron a un becerro y colgaron al animal de la pala del tractor, para robar los cuartos traseros y dejaron el resto allí.

Martín añade: "Encima no podemos hacer frente a las condiciones que nos imponen en la tramitación de la PAC. Engañan a toda la población diciendo que debemos plantar productos ecológicos, cuando las semillas son transgénicas y los insumos son muchos más caros. Así no podemos sobrevivir trabajando en el campo".

MAS VIGILANCIA DE LOS EQUIPOS ROCA

Las OPAS agrarias reclaman más efectivos de los Equipos Roca de la Guardia Civil. Carlos Sánchez portavoz de UPA Salamanca, señala que "un territorio tan disperso como la provincia de Salamanca, solo cuenta con dos efectivos para atajar los robos de bandas organizadas que en una noche pueden cometer hasta 3 y 4 delitos. Lo que es peor, provocan pérdidas que no bajan de los e 4.000 euros, entre el material sustraído y el destrozo realizado".

ROBAN TAMBIÉN TERNEROS, COCHINILLOS Y CORDEROS

En declaraciones a COPE, Sánchez indica que los ladrones entran en las explotaciones ganaderas y también roban cochinillos, corderos o incluso terneros enteros. La alta demanda y el elevado precio que alcanzan estos animales en fechas como la Navidad, lleva a los amigos de lo ajeno a entrar en las explotaciones para llevarse estos animales.