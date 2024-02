El campo habla: "Solo queremos vivir dignamente de nuestro trabajo"

Alrededor de 200 agricultores y ganaderos se han concentrado hoy contra la actual Política Agraria Comunitaria. Han bloqueado desde primera hora de la mañana los principales accesos a la ciudad, convocados a través de redes sociales.





Son concentraciones pacíficas aunque no autorizadas, según confirma la Subdelegación del Gobierno.

Los micrófonos de COPE han recogido hoy los testimonios de un grupo de productores concentrados en la Plaza de España de la capital salmantina. El hartazgo es generalizado. No comprenden que desde la administración regional, nacional y europea, se pongan tantas trabas y se establezcan tantos trámites burocráticos, a un sector productivo vital para garantizar la subsistencia de toda la población.





El campo clama justicia





Los hombres y mujeres del campo nos explican: "Solo queremos trabajar en paz y subsistir, que no es poco". Los costes de producción se incrementan, dicen. La burocracia es cadad vez más costosa. Las imposiciones que se establecen desde Bruselas sobre lo que hay que sembrar en cada parcela, son ilógicas y denotan la falta de conocimiento del campo de quien toma decisiones en los despachos. "No queremos vivir de subvenciones, sino vivir dignamente de nuestro trabajo y que nuestros productos tengan unos precios dignos" repiten visiblemente molestos. "No queremos competencia desleal". "Queremos que la normativa que se impone a los productores en Europa, se exija igualmente a los países que comercializan sus productos en nuestro territorio".





Agricultores y ganaderos en pie de guerra





Al margen de estas movilizaciones espontáneas, las 4 OPAS agrarias de Salamanca, convocan a los agricultores a partir de las 9 de la mañana de próximo jueves 8 de febrero. A esa hora partirán desde distintos puntos de la provincia y se concentrarán sobre las 12 del mediodía nuevamente en la capital.

El sábado 10 de febrero Plataforma Nacional en Defensa del Sector del Transporte convoca también una huelga indefinida y el lunes día 12 hay convocada una protesta ante la Compañía Logística de Hidrocarburos en Castellanos de Moriscos, con el objetivo de protestar por los precios desorbitados que ha alcanzado el gasóleo, que incrementan también los costes de producción del sector.