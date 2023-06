"Ha sido un curso escolar complicado y a salto de mata" dicen CSIF y FEDAMPA Salamanca

En tres días termina un curso escolar para Infantil y Primaria y demás cursos que ha sido un quebradero de cabeza para toda la comunidad educativa.

Empezaba sin libros en algunos casos y sin los objetivos claros en los cursos impares donde se ha aplicado la LOMLOE. En COPESALAMANCA hemos hablado con Federico Martín. presidente del sindicato CSIF en Salamanca.Nos ha contado que ha sido un curso "complejo". Las editoriales no han tenido los libros preparados porque no estaban listos los currículos. Lo han estado a mitad de curso. Faltaban también los criterios de evaluación. "Se han hecho las cosas, a veces de forma muy rápida". Aún así, explica, los docentes han estado a la altura. Se esperan las elecciones generales en julio y por tanto el curso vendrá cargado de incertidumbre, pero menos que en este curso. La queja principal ahora mismo se encuentra en el hecho de que los alumnos que van a cursar la EBAU el curso académico próximo, no saben en qué va a consistir la prueba y por tanto; desconocen que materias son las que les proporcionarán más puntos. "Existe un cierto caos".

Complicado también ha sido para las familias. Las asociaciones de padres y madres de Salamanca, FEDAMPA, ponen el acento en la resistencia de los progfesores para adaptarse a las nuevas evaluaciones por competencias.Un aspecto en el que van más adelantados en la escuela rural. Fernando Paricio, presidente de FEDAMPA SALAMANCA, manifiesta que las competencias se siguen valorando en más del 80% de los casos de manera memorística. Las clases más que prácticas son de tipo "magistral". Los profesores, explica, deben formarse y adaptarse a lo que se les pide.

FEDAMPA SALAMANCA pone también el acento en la nueva concesión de los comedores escolares. Crecen las quejas de las familias. "Lacomida no es buena y es escasa".