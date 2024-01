Salamanca exige el "Tren Rápido Ya"

Representantes de las instituciones y entidades que el 18 de abril de 2022 rubricaron un manifiesto en defensa de las conexiones ferroviarias de Salamanca han mantenido hoy un encuentro para preparar la concentración del día 21 de enero a las 12:00 horas en la Plaza Mayor bajo el lema ‘Por un tren de futuro para Salamanca’ y acordar las nuevas acciones que se llevarán a cabo. La reunión ha estado presidida por el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, acompañado por el concejal Fernando Rodríguez.

También han asistido el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz; el presidente la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias; el rector de la Universidad de Salamanca, Ricardo Rivero; el vicerrector de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Universidad Pontificia, Luis Alberto Rivas; el presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero; el presidente de la Cámara de Comercio de Salamanca, Benjamín Crespo; el presidente de CEOE-CEPYME Salamanca, Diego García; el vicepresidente de CES, Alberto Díaz; el secretario provincial de UGT, Marcelino Muñoz; el secretario provincial del sector Ferroviario de UGT, Claudio Sanz; el secretario provincial de Comisiones Obreras, José Antonio Gallego; la presidenta de Fevesa, Isidora Herrero; el presidente de la Asociación Tren Salamanca, Alejandro Rosende; el presidente de la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León, Miguel Ángel Benito; el presidente del Consejo de Delegaciones de la Universidad de Salamanca, Moisés Piñero; el Defensor del Mayor, Jesús Sánchez; el presidente de FAMASA, Francisco Gómez; y el representante de FAUBA, Manuel Santos. No han podido acudir representantes de CSIF Salamanca, la Asociación de Escuelas de Español de Castilla y León y FECISA.



Cuatro años esperando para recuperar las frecuencias prepandemia

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha recordado que ya son 1.395 los días que Salamanca lleva sufriendo “una de las mayores injusticias que recordamos en esta tierra”. “1.395 días sin una conexión vital con la capital de España que está causando un grave perjuicio en la economía salmantina”, ha añadido. Carbayo ha recordado que hay trenes, maquinistas, demanda y una constante presión ciudadana. “¿Qué más hace falta para que el Gobierno acabe con esta anomalía injustificable?”, se ha preguntado.

“Son razones más que suficientes para que el próximo domingo 21 de enero a las 12:00 del mediodía los salmantinos acudamos a la Plaza Mayor para expresar alto y claro que no podemos seguir así. Que no estamos dispuestos a consentir que este abandono continúe. Que no podemos seguir con una situación que perjudica gravemente la comunicación con la capital de España con sus consecuencias en el turismo, el empleo y la economía de nuestra tierra. Hay que llenar la Plaza Mayor para que esa imagen recorra todo el país y, sobre todo, llegue a La Moncloa. Porque en Salamanca cuando sufrimos una injusticia nos duele y no podemos permanecer callados”, ha resaltado el primer edil.

Carlos García Carbayo ha agradecido la incorporación del Consejo Económico y Social de Castilla y León (CES) a esta plataforma, que ha estado representado por su presidente, Enrique Cabero. De esta forma ya son veinte las instituciones y entidades salmantinas las que han rubricado el manifiesto actualizado que se leerá el 21 de enero en la Plaza Mayor.

El alcalde de Salamanca ha asegurado que la pasada semana “el ministro Puente aseguró que mandaría a Salamanca trenes retirados de Galicia para ampliar frecuencias”. “Otra promesa más sin horizonte temporal y sin un compromiso claro, que da la impresión de ser improvisada. Una muestra del nerviosismo que hay en el Ministerio ante esta concentración y una razón más para acudir a la Plaza Mayor el día 21”, ha resaltado.

Los integrantes de la plataforma no solo han insistido en la recuperación de la cuarta frecuencia del Alvia Salamanca-Madrid y la puesta en marcha de una quinta y una sexta. Además exigen la agilización de la electrificación de la vía férrea hasta la frontera; que uno de los ramales del tren rápido entre España y Portugal pase por Salamanca; la recuperación del corredor ferroviario de la Ruta de la Plata; y mayores inversiones para prestar los servicios sin retrasos ni demoras.