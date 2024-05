La respuesta que se encuentra un celíaco desde los 29 años en un bar: "Estamos al día"

Se conmemora hoy el Día Nacional del Celíaco.

Cada vez conocemos más casos de personas celíacas, familiares o amigos. No obligatoriamente la alergia al glutén empieza en la infancia puede aparecer en edades adultas y es más frecuente en mujeres. Se calcula que cerca de 6.500 personas en la provincia de Salamanca son celíacas: una enfermedad sin cura y de por vida.

Antiguamente, hasta tres biopsias para confirmar la celiaquía

Por los micrófonos de COPE Salamanca ha pasado el pediátra Carlos López Berges quien nos ha contado que "sé es celíaco o no, no valedecir eso de que yo sí era antes y ahora ya no". Reconoce que como con todas las enfermedades unas personas pueden ser más o menos sensibles al glúten. Pero que si eres celíaco debes evitar el glúten sí o sí.

Cierto es que hay síntomas que pueden dar pistas del problema de la celiaquía. Los principales son los digestivos destacando diarreas, vómiktos colicos de gases, viente inflamado o estreñimiento. El diagnóstico precoz es fundamental. Antiguamente, explica López Berges, había niños a los que se les hacía hasta tres biopsias antes de confirmar la enfermedad. Afortunadamente esto ha cambiado y con un simple tést serológico se puede comprobar.

Erick, celíaco a los 29 años

Erick es celiaco desde hace más de 10 años. Una análitica confirmaba, a la edad de casi 29 años, el resultado después de padecer muchos problemas de salud. El estilo de vida y los hábitos han cambiado no sólo para Erick sino tambié para su mujer Alejandra y sus cuatro hijos. Alejandra nos dice que han cambiado hasta la forma de cocinar porque no puedes "no solo es dejar glutén y trigo de lado, sino que la comida no esté contaminada. No cocinar en una sartén donde se ha cocinado con trigo. Hay que guardar los alimentos de forma separada los que tienen glutén por un lado y los que no por otro".

Se multiplica el gasto en la cesta de la compra

Te puedes imaginar que con cuatro hijos y siendo Erick celíaco el gasto en la cesta de la compra se ha disparado. Los alimentos sin glúten son más caros y a día de hoy, afortunadamente, existen viales en los supermercados donde una persona celíaca puede surtirse de alimentación. Las asociaciones de celíacos, en tal día como hoy, piden la bajada de precio de estos productos para que las personas que padecen la enfermedad puedan alimentarse en igualdad de condiciones que el resto.

La hostelería está al día de la celiaquía

Erick convive con su celiaquía sin problemas. Nos relata que las cosas han cambiado mucho. "Antes entrabas en un bar y no sabían qué era la celiaquía y el gluten. Existe un gran avance en el sector de la hostelería, están al día" Es muy raro, añade, que exista en Salamanca y en España un lugar donde no saben nada de la enfermedad . Hay más información. También hay más precaución. "Me han llegado a decir que no coma un pincho que habían freído en la misma aceite del resto de pinchos" .

Reconoce que "ahora es más sencillo ir a comer a un restaurante, tomarse un pincho o una cerveza..eso sí, sin glúten". No solo en las cartas de los restaurantes tienes ya la información de si el plato lleva o no gluten; sino que además en la barra de pinchos también los establecimientos se adaptan a la intolerancia y cuando preguntas te señalan varios pinchos que puedes comer sin ningún problema.

