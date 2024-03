Más de 3.100 personas padecen enfermedad renal en Castilla y León

La Sociedad Española de Nefrología celebra junto a pacientes y otras entidades celebran el Día Mundial del Riñón, con distintas acciones de sensibilización destinadas a visibilizar el crecimiento de la Enfermedad Renal Crónica en los últimos años.

Castilla y León se sitúa muy por debajo de la media nacional en la ERC, con una prevalencia que alcanza los 1.296 personas por millón de población (frente a 1.410 pmp nacional). Por su parte, la incidencia (nuevos casos) alcanza las 132 pmp, también por debajo de la media nacional (150 pmp), según los últimos datos del Registro Español de Enfermedades Renales.

Los nefrólogos, junto a pacientes y otras organizaciones, piden un mayor esfuerzo para darle visibilidad a esta patología que ya afecta ya al 15% de la población española, y que, en pocos años, de seguir su ritmo de crecimiento actual, se convertirá en será la segunda causa de muerte en nuestro país.





Plan integral de salud renal

Bajo el lema “Promoviendo la igualdad en el acceso a la atención sanitaria”, se incide en la necesidad de garantizar la igualdad y un acceso equitativo a los recursos sociosanitarios y tratamientos renales para las personas ERC, independientemente de la comunidad o el lugar donde se resida. Reclaman que se desarrolle un Plan de Salud Renal de ámbito nacional que actualice la estrategia de 2015 y que recoja medidas concretas para avanzar en la prevención y diagnóstico precoz de la ERC y dé respuesta a los nuevos retos planteados en los últimos años por la preocupante escalada tanto de su incidencia como de su prevalencia y mortalidad.





Prevenir la enfermedad silenciosa

Esta patología, conocida como la “epidemia silenciosa" y que tiene una tasa de infradiagnóstico de más del 40%, requiere de una serie de normas que la población debería adoptar a modo de prevención. Las 8 reglas de oro para reducir el riesgo renal y evitar la ERC, son las siguientes:

1. Mantente en forma, estate activo

2. Sigue una dieta saludable

3. Comprueba y controla tu nivel de glucosa en sangre

4. Comprueba y controla tu presión arterial

5. Mantén una ingesta de líquidos adecuada

6. No fumes

7. No te automediques ni tomes anti inflamatorios ni analgésicos regularmente si no te los indica tu médico

8. Comprueba tu función renal si padeces diabetes, obesidad o hipertensión

Toda la información sobre el Día Mundial del Riñón, está disponible en https://www.diamundialdelriñon.com

