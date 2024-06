Llega a Salamanca el II Congreso Internacional del Vacuno: "Comer carne no es un delito"

Llega el 27 de junio el II Congreso Internacional de Vacuno, un foro organizado por la Asociación de Ganaderos 19 de Abril y la cooperativa Dehesa Grande donde técnicos, ganaderos y público en general tendrán la oportunidad de profundizar en la imagen que la sociedad tiene del sector del vacuno de carne y cuáles son las palancas que se deben activar para revertir las ideas preconcebidas.

Cierto es que en los últimos años el sector del vacuno de carne ha sido criticado por muchos frentes. Se ha hablado mucho de que no es bueno consumir carne roja o los ganaderos destruyen el medio ambiente y el ecosistema. Nada más lejos de la realidad, explican los interesados. Son esas ideas que llegan a la sociedad, muchas veces sesgadas y de personas que no saben nada del trabajo de los ganaderos, las que se van a poner sobre la mesa en este congreso para desmentir muchos bulos y mitos.

Salud, Sostenibilidad y Nutrición: "Comer carne no es un delito"

Por los micrófonos de COPE Salamanca ha pasado el Presidente de la 19 de Abril Ramón Guarido quien explica que los tres pilares del Congreso son salud, sostenibilidad y nutrición. "Comer carne es salud", explica primero. Después y en relación con la sostenibilidad, nos dice, que a los ganaderos les han dado por todos los dados. Han llegado a decir, manifiesta que "destruimos el medio ambiente, y nada más lejos de la realidad. Nosotros cuidamos los ecosistemas y la biodiversidad gracias a la ganadería. No destruimos, sino que creamos". En el Congreso estará presente, anuncia, un ganadero francés para que la sociedad conozca que en España y en Salamanca se trabaja igual que en otros países.

En cuanto al tema de la educación, Guarido es consciente de que los más pequeños de la casa deben de conocer las bondades nutricionales de la carne. "Podemos tener la mejor carne del mundo pero si no se consume no nos vale de nada", nos cuenta. La carne, añade, se come desde la Prehistoria y ahora parece que comer carne es un delito.

Programa del Congreso. Inauguración y tres mesas redondas

Tras la inauguración institucional que corre a cargo de María José González, directora general de Industria y Cadena Agroalimentaria de la Junta de Castilla y León, Fernando Estellés, doctor ingeniero agrónomo y profesor del Departamento de Producción Animal de la Universidad Politécnica de Valencia, impartirá una ponencia técnica en la que analizará ‘Si tenemos que dejar de comer carne para salvar el mundo’, como paso previo a la mesa redonda sobre salud.

Esta mesa estará integrada por el chef de alta cocina Carlos Hernández del Río, Jose Manuel Álvarez, coordinador de la Plataforma Carne ySalud, y Carlos Cerdán, veterinario y nutrólogo. Esta mesa se centrará en desmentir mitos y bulos para, de un lado, dar herramientas a los ganaderos para que puedan ser portavoces de los beneficios nutricionales de su propio producto y, de otro, hacer ver al consumidor final la importancia que tiene para su salud el consumo de carne.

Posteriormente, el veterinario y divulgador Juan Pascual, ofrecerá una charla centrada en la relación que existe entre el dato y el relato en el binomio ganadería y sociedad que dará paso a la mesa redonda sobre educación. En ella, Fernando Rodríguez, decano de la Facultad deCiencias Agrarias y Ambientales de la Universidad de Salamanca, Miguel Ayuso, responsable de Marketing y Comunicación de De Heus Nutrición Animal España, y Fernando Romay, ex jugador profesional de baloncesto, profundizarán en el perfil de los más jóvenes tanto desde el punto de vista como consumidores, como desde el de su percepción hacia la producción animal, poniendo en valor la importancia que tiene la educación para la viabilidad del sector.

Después de la comida, la actuación del monologuista y humorista Martín Luna dará paso a la tercera mesa redonda del Congreso, la de sostenibilidad. En ella, Juan José García, jefe de Unidad de la Estación Tecnológica de la Carne y de la Línea de Investigación en Rumiantes del ITACyL; Gabriel Trenzado, director general de Cooperativas Agro alimentarias de España; Alan Riviere, ganadero francés; y Raquel López, directora de transformación de Central Lechera Asturiana, abordarán las formas de alcanzar el equilibrio entre sostenibilidad y producción con el objetivo de desarrollar una mayor conciencia medioambiental que contribuya a mejorar la dehesa. Gerardo Dueñas, consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, pondrá fin al Congreso.

Toda la información en : www.congresointernacionalvacuno.com