La inclusión laboral suma: "No hay que tener miedo"

¿Es real la inclusión en el mercado laboral? ¿Las empresas están concienciadas y después se adaptan a lo que puede suponer la contratación de una personca con capacidades diferentes o todavía existe un cierto rechazo o estigma? La verdad es que hay de todo. Hay empresas que se abren a la contratación de personas con discapacidad pero bien es cierto que los perfiles que se solicitan son muy limitados y, a veces, estas personas están abocadas a hacer ciertos trabajos. Si quieren insertarse en el mercado laboral es necesario, en muchas ocasiones, formarles y realizar un acompañamiento.

Cooperativa PorSiete: todo un ejemplo de inclusión en Salamanca

La Cooperativa PorSiete es una empresa del llamado tercer sector, organizaciones privadas sin animo de lucro e incluso empresas que trabajan en contra de la pobreza y la exclusión social.

Nació en 2006 con la idea de gestionar los residuos. Al principio recogiendo aceite vegetal usado. Cinco años después empezó a encargarse de la recogida de los residuos textiles y hace seis años que recogen también aparatos eléctrónicos. Son gestores de residuos en Salamanca y provincia.

La plantilla está conformada por cerca de 26 personas actualmente. Cerca del 80% de ellas son personas que sufren algún tipo dediscapacidad. COPE Salamanca ha hablado con la gerente de Porsiete Pilar Rodríguez quien nos ha contado que el acceso de las personas con capacidades diferentes es posible. Los dos factores fundamentales para tener éxito en su insercion laboral son: la formación y el acompañamiento para que puedan superar las dificultades en su puesto de trabajo. Hay que formarles para su puesto de trabajo y después, si es necesario, acompañarles para desempeñar aquella tarea que les resulte complicada. Suelen ser profesionales o los propios compañeros los que hacen esta labor.

Pilar nos pone un par de ejemplos. En la empresa hay una persona que no puede conducir. Pues no conduce y lo hace otro compañero pero puede efectuar otras labores. Igualmente hay una persona con discapacidad auditiva pero también puede ejercer otros trabajos dentro de la empresa como por ejemplo clasificar. Sigue siendo necesario concienciar a las empresas de que tener en sus plantillas a personas con discapacidad no resta sino que suman a la propia empresa y a los trabajadores. El enriquecimiento en valores es algo mutuo, nos explica.









Paula Sánchez: " No hay que tener miedo"

Conocemos ahora a Paula Sánchez, tiene 29 años y una discapacidad intelectual. Desde hace tres años trabaja en ASPRODES y desde hace uno es ordenanza en el Centro Viveros El Arca en Salamanca. Se encarga de atender al público, contestar correos, enviar mensajes. Es feliz. El mensaje de Paula para todas aquellas personas que sufren una discapacidad y quieran acceder al mercado laboral es que no tengan miedo, que echen el curriculum en todos los sitios, que estudien y se muevan mucho.

En ASPRODES Salamanca existe un Centro Especial de Empleo que trata de favorecer la inclusión laboral de todas las personas con discapacidad y/o salud mental. Realiza un ajuste personal, social y laboral de la persona que acude al centro en busca de formación y como fin último de empleo. Es cierto, nos dice Marta González, Técnico en la Unidad de Apoyo al Empleo que las ofertas que la entidad ofrece son limitadas a una serie de perfiles; pero aún así asegura que son muchas las personas que pueden acceder al mercado laboral.













Tener un trabajo, ayuda en la recuperación de personas con problemas de salud mental





Y ya que hemos hablado de personas con problemas de salud mental. Le hemos preguntado al coordinador del Centro de Día de Salud Mental RanquinesJosé Manuel Lázaro cómo están las cosas.No nos engaña, no es fácil. Tan solo entre el 15 y 18% de la población con problemas de salud mental consigue un trabajo. Que recuerda José Manuel es necesario para integrarse en la sociedad y que influye directamente en su recuperación. Hay que desterrar algunos mitos que todavía tienen las empresas."Las terapias han avanzado mucho y hay muchas personas con problemas de salud mental que pueden acceder a un puesto de trabajo, explica. Otras no pueden hacerlo, es cierto. Pero hay un porcentaje que sí".