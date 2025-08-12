Un hombre agrede a su madre en Salamanca porque no le gustó la denuncia que interpuso contra unas vecinas que vertían amenazas contra él

Policía Nacional ha detenido a un varón por lesiones y malos tratos físicos y psíquicos a su madre.

Los hechos se habrían producido en numerosas ocasiones y habrían empezado con bofetadas en la cara, en zarandeos fuertes agarrándola por los brazos.

Todo esto en principio habría sido por discrepancias en una denuncia que el autor de los hechos habría obligado a realizar a su madre en contra de unas vecinas por unas supuestas amenazas que estas habrían vertido contra él.

Como no le gustó el modo en el que estaba realizada la denuncia siguió con la hostilidad a su madre reiterando las agresiones, los golpes en la cara y cuerpo, puñetazos, tirones de pelo etc.

La mujer consiguió escapar del domicilio y acudió a un centro hospitalario del cual a su vez y dada la gravedad de las lesiones la derivaron al Hospital Universitario de Salamanca.

Que tras ser atendida la mujer interpuso la correspondiente denuncia, siendo acompañada posteriormente por agentes policiales hasta su domicilio. Una vez allí, localizaron en el mismo al autor de las agresiones motivo por el cual procedieron a su detención y traslado a dependencias policiales.

Tras realizarse todas las gestiones documentales oportunas se dio cuenta al Juzgado de Instrucción de Guardia de Salamanca mediante la remisión de las diligencias tramitadas, pasando el detenido a disposición de su titular el cual decretó su ingreso en prisión.