El fuego de Jarilla llega a Candelario pero el pueblo está fuera de peligro

El incendio iniciado en la localidad cacereña de Jarilla que ha alcanzado la cumbre de la Sierra de Candelario, no entraña un peligro directo para los habitantes de esta zona.

En este momento trabajan en las labores de extinción del fuego, dos helicópteros y dos brigadas helitransportadas, junto a una cuadrilla terrestre centrados en asegurar el perímetro en la ladera que desciende hacia el río Balozano. El técnico de Infocal desplazado a la zona Urko Bondía, asegura que las condiciones meteorológicas son “bastante aceptables” y permiten actuar tanto por tierra como desde el aire. Insiste el experto en que "esperan que funcione la estrategia planteada, con ataque directo de los medios aéreos, remate con cuadrilla y en algunas zonas, quemas de ensanche del incendio”.

el fuego debería estar controlado en horas

Miguel Rodero, teniente alcalde de Candelario, explica en COPE Salamanca que los medios desplegados deberían tener controlado el fuego en próximas horas.

El edil asegura que la lengua de fuego "ha quedado a unos 12 kilómetros en linea recta del casco urbano del municipio, en un paraje muy pedregoso, en la cima de la montaña. La situación hubiera sido bien distinta si hubiera entrado por el monte, porque los pinos arden con celeridad. En ese caso tendría que haber serpenteado por la masa arbórea unos 25 kilómetros para llegar al pueblo. Pero afortunadamente ha quedado bastante lejos y en un espacio que ya se quemó hace dos años, por lo que se dan varios factores que garantizan una cierta seguridad. Además, ahora mismo se están sofocando llamas de unos dos metros de altura. Los equipos de extinción pueden atacar al fuego con más garantías. Algo completamente diferente a lo que se ha vivido en la vecina localidad cacereña de Hervás estos últimos días, donde las llamas alcanzaban en algunos puntos hasta 25 metros".

MEDIOS SUFICIENTES PARA ATAJAR EL FUEGO

El edil insiste en que Candelario está completamente a salvo y agradece "la estrecha colaboración de los equipos de extinción, así como todos los medios desplegados en la zona, al contrario de lo ocurrido en otros lugares de España donde no han llegado a tiempo dichos los tan necesarios efectivos".

PRECAUCION Y USO DE MASCARILLA

A pesar de estos buenos augurios, las autoridades insisten en mantener la cautela en toda la provincia y recomiendan el uso de mascarilla al aire libre por la presencia de humo y ceniza, así como evitar la práctica de deporte en exteriores, hasta que la calidad del aire mejore.