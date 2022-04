¿Fin de las mascarillas en interiores?

Desaparece, desde hoy, la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores. Excepcionalmente es necesario mantenerla en medios de transporte, hospitales, centros de salud, farmacias y residencias. De hecho el BOE dice que " se mantiene por tanto la obligatoriedad en el transporte aéreo, por ferrocarril o por cable, en el transporte público de viajeros y en los espacios cerrados de buques y embarcaciones, cuando no se pueda mantener la distancia de seguridad. No obstante, se ha considerado que esta obligación de utilización de la mascarilla no debe mantenerse para los andenes y estaciones de viajeros".

Qué piensan los salmantinos y salmantinas? No acaban de confiarse, dicen a COPE SALAMANCA, sobre todo la población mayor. De hecho recomiendan el uso de la mascarilla a personas inmunodeprimidas o con problemas de salud. La población entiende que es hora de ir dejando atrás esta protección contando con las vacunas; aunque dicen que de momento aplicarán la prudencia y el sentido común.

Por COPE SALAMANCA ha pasado el Presidente del Colegio de Médicos de Salamanca Santiago Santa Cruz quien considera que es el momento para quitarla con prudencia y responsabilidad.



Guillermo Bueno, Presidente del Sindicato Educativo ANPE Salamanca, apela también a la prudencia de la comunidad educativa y pide sobre todo a la Junta de Castilla y León un protocolo escolar muy claro para evitar el caos; es decir, que unos niños lleven mascarilla y otros no. De momento,muchos centros educativos lanzaban ayer tarde mensajes a las familias para informar de que se encuentran a la espera del citado protocolo. Mientrastanto, no habrá cambios. Hoy los escolares, mayores de 6 años, deberán seguir usando la mascarilla en los interiores.



A partir de hoy, no tienes la obligación de ponerte la mascarilla cuando entres a un comercio. Aunque ¿Hasta qué punto el comerciante puede decidir si el cliente entra o no sin mascarilla, decides tú ponértela si notas aglomeración? Son cuestiones que a día de hoy se nos escapan. Soledad Gómez es la presidenta de ASECOV, la Asociación de Empresarios del Comercio de Salamanca. Nos explica que la eliminación de la mascarilla en interiores es positivo para la economía, para que el cliente consuma más tranquilamente. Aún así, existen dudas entre los empresarios de qué hacer si notan, en un momento determinado, aglomeración en su establecimiento.

Otro aspecto que suscita confusión son los entornos laborales. El BOE dice que "en el entorno laboral, con caracter general, no resultará preceptivo el uso de la mascarilla. No obstante, los responsables en materia de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con la correspondiente evaluación de riesgos del puesto de trabajo, podrán determinar las medidas preventivas adecuadas que deban implantarse en el lugar de trabajo o en determinados espacios de los centros de trabajo, incluido el posible uso de las mascarillas, si así se derivara de la referida evaluación."

El fin de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores tiene su parte positiva y parte negativa. La responsabilidad final de lo que ocurra la tiene el ciudadano, es lo que piensa el experto Fausto Esteban García, en declaraciones a COPE SALAMANCA. "Si las cosas van mál, es decir; suben los casos la culpa la tendrá la irresponsabilidad del ciudadano"



























