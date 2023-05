El día a día de una familia salmantina numerosa con celiaquía incluida

Se conmemora hoy el Día Nacional del Celíaco.

Cada vez conocemos más casos de personas celíacas. No obligatoriamente la alergia al glutén empieza en la infancia.

Te cuento la historia de Alejandra y Erick, son padres de familia numerosa en Salamanca. Hoy que hablamos del Día de la Familia y desdehace 10 años Erick es celíaco.

Una análitica confirmaba el resultado después de padecer muchos problemas de salud. El estilo de vida y los hábitos han cambiado no solo para Erick sino para su mujer y sus cuatro hijos de 11 9 7 y 3 años. No solo, nos dice Alejandra, la celiaquía implica no comer glutén, sino que el proceso de elaboración de los alimentos en la casa debe hacerse por separado. No puede cocinar en la misma sartén la comida de su marido y la del resto de la familia. Y debe tener cuidado para que no se contamine la comida de Erick con la del resto en el frigorífico.





Al principio, fue muy duro pero ahora toda la familia está "a piñón" y muy sensibilizada con la enfermedad de Erick. Eso sí el gasto se ha disparado. Hay productos, cuenta a COPE SALAMANCA Alejandra, que triplican su precio por ser "sin glutén".





















Practicamente Alejandra cocina sin glutén para todos. En alguna ocasión ella y los niños se dan un gusto con un pastel con glutén, pero ocurre pocas veces por solidaridad con el otro miembro de la familia. Fue duro el cambio al principio, pero ahora están todos sensibilizados. Eso sí el gasto de la familia en la cesta de la compra, si tu has notado que ha subido, en esa casa lo notan todavía más.

