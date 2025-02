¿Cómo cuidan sus gargantas un cura rural y un barítono en plena fiesta de San Blas en Salamanca?

Arranca este segundo mes del año con varias fiestas muy “populares” muy arraigadas en las creencias basadas en la fe y en nuestra religión cristiana.

Comenzamos el 2 de febrero con el Día de las Candelas, el Día de la Candelaria. Todavía algunos pueblos de la Sierra de Francia y de otros rincones de la provincia celebran misa y procesión. Las mujeres tienen por costumbre juntarse y pasar un rato agradable. También es habitual que lleven velas, por eso de las candelas.

Del 2 nos vamos al día de San Blas, el 3 de febrero. Aquí nos llega el santo de la gargantilla. “El protector de las gargantas”. Y todo porque en su época Blas de Sebaste ( médico y obispo de Sebaste) salvó a un niño de morir ahogado tras atragantarse con una espina. Ese fue el origen de la costumbre de bendecir las gargantas el día de su fiesta. Según la tradición, Blas era conocido por su don de curación milagrosa que aplicaba tanto a personas como a animales. Su culto se extendió por todo Oriente y después por Occidente. En la Edad Media, se llegaron a contabilizar solamente en Roma 35 iglesias bajo su advocación. Es el patrono de los enfermos de garganta y de los otorrinolaringólogos.

La megafonía: la gran aliada de los párrocos rurales

Ahora que la despoblación acucia en nuestros pueblos de Castilla y León y Salamanca, los párrocos rurales se encomiendan a San Blas.

Juan Carlos Sánchez, es junto con otro cura, responsable del arciprestazgo de Yeltes en la provincia salmantina. Llevan 9 parroquias. Un día como hoy, el día de San Blas, han celebrado dos misas, pero en momentos festivos como Domingo de Ramos o Navidad pueden llegar a hacer hasta cuatro prácticamente seguidas.

Igual te preguntas, ¿y cómo cuidan la voz, con el sermón, los cantos y demás? Reconoce Juan Carlos, en una entrevista en COPE Salamanca, que Sus consejos: no forzar la voz, hidratarse, abrigarse porque algunas iglesias ahora mismo están frías y sobre todo echar mano de la megafonía.

“Ya no es como hace 30 ó 40 años que las iglesias eran todavía más frías, pero al final los curas terminaban con las voces muy cansadas. Muchos realizaban el sermón desde los púlpitos y la forzaban. Aquellos que proyectaban mejor la voz tenían menos problemas. Ahora, en todas las iglesias, contamos con buenas megafonías y micrófonos que nos ayudan en nuestro quehacer pastoral”, nos dice.

Coro y director

Los caramelos, un peligro

Antonio Santos, es barítono y profesor en la Escuela Municipal de Música de Salamanca. Siempre le verás, en esta época, con la bufanda o un pañuelo al cuello. Nos cuenta en COPE que es necesario, en febrero sobre todo, mantener caliente la garganta para no perder la voz o cogerte un catarro.

Pero si al final te pillas ese resfriado “lo mejor son los remedios de la abuela”, nos dice. Infusiones y leche con miel. Si ya te has cogido la afonía: reposo vocal absoluto. Y jamás, jams hacer esto.: “comer caramelos para aclarar la garganta cuando estas cantando o hablando”. En más de una ocasión, ha tenido un susto con sus alumnos porque querían aclarar la garganta, mientras cantaban. Una cosa es mientras uno canta y otra es después de cantar. Ahí, sin problemas.

Y no sabemos si hace o no algo la gargantilla de San Blas, pero yo como buena salmantina me voy a comprar una, me la “arreataré” al cuello, como dicen en mi pueblo, ya quemarla el MIÉRCOLES DE CENIZA.