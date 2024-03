El campo salmantino presente mañana en la tractorada agraria en Valladolid

Regresan las protestas agrarias del campo. Mañana toca tractorada regional por las calles de Valladolid. En unidad de acción y de forma pacífica las organizaciones profesionales agrarias convocan a todos los hombres y mujeres de la Comunidad Autónoma a defender su trabajo. De Salamanca esperan, ha contado a COPE Salamanca Carlos Sánchez Secretario Provincial de UPA , que sean muchos los que respalden la movilización. No hay excusa para no estar, sobre todo en un momento de campaña de la PAC "Es un despropósito, a día de hoy se desconoce si los cambios que se proponen o acepta el Ministerio de Agricultura van a ser asumidosrpor la Unión Europea y por tanto si se pueden solicitar en la PAC o no".

Esta situación complica la gestión de la PAC, cuando se lleva consumido la mitad de su plazo de solicitud, y está crispando a agricultores y ganaderos que ven como las promesas de las administraciones no se plasman legalmente.

El Ministerio de Agricultura y las CCAA se han reunido esta mañana. El sector espera que el Ministerio se moje en cuanto a plantear a Europa los cambios que esperan los agricultores y ganaderos.

La protesta mañana viernes 15 de marzo en Valladolid comenzará en torno a las 10 de la mañana. Los agricultores y ganaderos recorrerán a pié o en sus tractores diversas calles de la localidad. Los manifestantes acudirán a las sedes de las consejerías de Agricultura y Delegación del Gobierno.