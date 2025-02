Los agricultores se concentran en Salamanca: "Estamos aún peor que hace un año"

El pasado jueves 6 de febrero se ha cumplido exactamente un año de las primeras e históricas movilizaciones agrarias, que paralizaron durante varias jornadas las carreteras de todo el país. Miles de trabajadores del campo clamaban entonces en defensa del sector primario. Un año después, agricultores y ganaderos vuelven a echarse a la calle, para pedir medidas que hagan su actividad simplemente viable.

COPE Salamanca entrevista a Angel Manuel Jiménez, agricultor cerealista del Campo de Peñaranda, quien vuelve a montarse en el tractor para protestar hoy por las mismas reivindicaciones que en febrero de 2024.

ESTAMOS AUN PEOR QUE HACE UN AÑO

Mientras en el recinto ferial de la Diputación de Salamanca se celebra la habitual sesión de Lonja, Angel Manuel nos atiende por teléfono sentado en su tractor. Con calma pero con indignación, explica a COPE: "Los precios que pagan los intermediarios y almacenistas por los cereales de los agricultores salmantinos, están por debajo de coste. Nuestros gastos de producción han subido y seguimos produciendo en muchos casos a pérdidas. Hemos empezado la campaña de cereal a precios de hace 40 años".

El agricultor indica que "los acuerdos de Mercosur utilizan la actividad agraria, como moneda de cambio con el sector de la industria". E insiste en denunciar que "las políticas verdes europeas perjudican al productor, pero también al consumidor que paga a precio de oro productos de importación que no cumplen las medidas que se imponen en España".

"Como consumidor yo mismo veo que la cesta de la compra sube, pero esto no se repercute en lo que nosotros percibimos por la producción. Al final vamos a desaparecer todos los agricultores y ganaderos, porque no podemos mantener abiertas nuestras explotaciones. Y esto será aún peor para el consumidor, que solo podrá acceder a lo que se importe de fuera de la Unión Europea y que no cumple con las medidas de sostenibilidad que se nos exige a nosotros".

NUEVAS MOVILIZACIONES

Esta concentración era convocada por productores independientes. Pero Juan Luis Delgado portavoz de ASAJA Salamanca, ha aclarado en declaraciones a Cope que "respalda todas las movilizaciones de todos los trabajadores del campo, porque todos luchan por la viabilidad de sus explotaciones", independientemente de si el productor está sindicado o no.

Las principales OPAS Agrarias, ASAJA, y la alianza UPA-COAG convocan a los productores a concentrarse el lunes 17 en Babilafuente, en unidad de acción por el futuro del campo.